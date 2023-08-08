«Уберут — будут отдыхать безвозмездно»: произвол с доступом к Голубым озерам продолжается

Жители Днепропетровщины жалуются на владельцев турбаз, которые не пускают их на Голубые озера.

Вокруг Голубых Озер в Каменском районе снова разгорелся скандал. Если в прошлом году люди могли купаться бесплатно, то сейчас попасть в воду можно только за деньги. Об этом говорится в сюжете 11 канала.

Голубыми озерами называют зону отдыха в поселке Елизаветовка близ Каменского. Ежегодно здесь отдыхают тысячи людей из Днепра и всей области. У водоема построили базы отдыха, куда можно попасть только за деньги, но были участки со свободным доступом.

Сейчас местные уже не могут свободно отдохнуть на озере. Предприниматели огородили доступ к прибрежной территории высоким забором и просят за вход по 50 гривен.

По закону доступ к таким водоемам, как Голубое озеро, должен быть свободным. Местные утверждают, что их права ограничиваю. Люди сплотились, чтобы вместе добиться справедливости.

К владельцу одной турбаз посетили местные жители вместе с журналистами. Мужчина утверждает, что отдыхающие сорят и не убирают за собой, поэтому он не хочет пускать их на свою территорию.

Есть территория, которая принадлежит не мне. Владельцы стоят передо мной, перед озером. Люди сдали мне землю в аренду, и я заплатил за то, чтобы они ходили туда, на берег. Я им говорю: вы так туда ходить не будете. Потому что они не убирают за собой”, – говорит владелец одной из турбаз Сергей.

По словам Сергея, местные могут получить бесплатный доступ к озеру за уборку.

“Пусть придут ко мне. Возьму грабельки, сапочку, помогут убрать. И я им сделаю бесплатные пропуски. И будут ходить отдыхать. Я плачу людям деньги, чтобы они после них убирали”.

Что будет дальше увидим впоследствии, но пока людям и предпринимателям не удалось найти общий язык.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что популярную зону отдыха обнесли забором и вырыли канал.

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