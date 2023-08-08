Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре стремительно поползли вниз цены на популярный салатный овощ: сколько стоит килограмм помидор

В Днепре стремительно поползли вниз цены на популярный салатный овощ: сколько стоит килограмм помидор

Сегодня 22:03
просмотров

Несмотря прогнозы экспертов цены на помидоры стремительно летят вниз.

Новости Днепра про В Днепре стремительно поползли вниз цены на популярный салатный овощ: сколько стоит килограмм помидор

Весной нас пугали прогнозами о высоких ценах на популярные летние овощи. Однако, как выяснилось, не все так страшно. За последнюю неделю стоимость килограмма помидоров упала почти на треть.

На этой неделе оптовики продают килограмм помидоров в среднем за 20-32 гривен, тогда как в прошлом минимальная цена составляла 40 гривен, а средняя держалась на отметке 50 гривен.

Причины столь стремительного падения цен на помидоры – низкий спрос и большое предложение. Почвенные томаты только попали на рынок, но конкуренция среди продавцов растет с бешеной скоростью. В этом году урожай хороший, так что вероятно цены будут продолжать свое падение.

Что интересно, в этом году томаты дешевле на 34%, если сравнивать с ценами 2022 года.

В известных супермаркетах цены несколько выше. Стоимость килограмма томатов зависит от сорта, вида, внешнего вида и размера. К примеру, в супермаркете Варус за один килограмм розовых помидоров просят 51 гривну. Еще несколько дней назад эта цена составляла около 55 гривен.

Обычные томаты держатся на уровне 30 гривен за килограмм. За экзотический сорт Кумато просят 95 гривен, а за желтые – 75 гривен.

Новости Днепра про В Днепре стремительно поползли вниз цены на популярный салатный овощ: сколько стоит килограмм помидор

Новости Днепра про В Днепре стремительно поползли вниз цены на популярный салатный овощ: сколько стоит килограмм помидор

Новости Днепра про В Днепре стремительно поползли вниз цены на популярный салатный овощ: сколько стоит килограмм помидор

В супермаркете АТБ цены на помидоры не сильно разнятся. За обычные красные просят по 27 гривен, а розовые 45. В магазине можно приобрести также тепличные томаты, которые стоят по 40 гривен за килограмм.

Новости Днепра про В Днепре стремительно поползли вниз цены на популярный салатный овощ: сколько стоит килограмм помидор

У частных фермеров килограмм обычных грунтовых помидоров можно приобрести и за 15 гривен.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре стремительно поползли вниз цены на популярный салатный овощ: сколько стоит килограмм помидорУкраїнська Новости Днепра про В Днепре стремительно поползли вниз цены на популярный салатный овощ: сколько стоит килограмм помидорРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

«Уберут — будут отдыхать безвозмездно»: произвол с доступом к Голубым озерам продолжается
Новости Днепра
Сегодня 21:23
«Уберут — будут отдыхать безвозмездно»: произвол с доступом к Голубым озерам продолжается

Жители Днепропетровщины жалуются на владельцев турбаз, которые не пускают их…

В Днепропетровской области загорелся лес
Новости Днепра
Сегодня 20:39
В Днепропетровской области загорелся лес

На территории Новомосковского района чуть не загорелись лесные насаждения.

В Днепре появятся новые проезды: где и как будут называться
Новости Днепра
Сегодня 20:01
В Днепре появятся новые проезды: где и как будут называться

В АНД-районе появятся новые проезды.

Последний шанс на спасение: в Днепре спасают кошку, которая из-за травмы не может есть и пить
Новости Днепра
Сегодня 18:41
Последний шанс на спасение: в Днепре спасают кошку, которая из-за травмы не может есть и пить

В Днепре второй раз нуждается в помощи кошка, которая из-за…

Последние новости

«Уберут — будут отдыхать безвозмездно»: произвол с доступом к Голубым озерам продолжается
«Уберут — будут отдыхать безвозмездно»: произвол с доступом к Голубым озерам продолжается

Жители Днепропетровщины жалуются на владельцев турбаз, которые не пускают их на Голубые озера.

Сегодня 21:23
6
просмотров
В Днепропетровской области загорелся лес
В Днепропетровской области загорелся лес

На территории Новомосковского района чуть не загорелись лесные насаждения.

Сегодня 20:39
5
просмотров
В Днепре появятся новые проезды: где и как будут называться
В Днепре появятся новые проезды: где и как будут называться

В АНД-районе появятся новые проезды.

Сегодня 20:01
4
просмотров
В Италии мужчину раздавили несколько тонн твердого сыра
В Италии мужчину раздавили несколько тонн твердого сыра

Жуткая история произошла в итальянской Ломбардии. Там мужчину задавило тысячей шайб твердого сыра.

Сегодня 19:21
3
просмотров
Последний шанс на спасение: в Днепре спасают кошку, которая из-за травмы не может есть и пить
Последний шанс на спасение: в Днепре спасают кошку, которая из-за травмы не может есть и пить

В Днепре второй раз нуждается в помощи кошка, которая из-за травмы потеряла способность есть и пить.

Сегодня 18:41
13
просмотров
Предприниматель завез в Днепр запрещенных продуктов из Ирана на 3 миллиона: что собирался продавать
Предприниматель завез в Днепр запрещенных продуктов из Ирана на 3 миллиона: что собирался продавать

В Днепре разоблачили предпринимателя, который завозил в Украину продукцию из подсанкционного Ирана.

Сегодня 18:00
7
просмотров
В Днепре на Сичеславской Набережной в 50 метрах от берега обнаружило тело мужчины: что известно
В Днепре на Сичеславской Набережной в 50 метрах от берега обнаружило тело мужчины: что известно

Сегодня, 8 августа, на Сичеславской Набережной в воде заметили тело мужчины.

Сегодня 17:30
9
просмотров
Как выглядит кошка за 100 тыс грн на продажу в Днепре: коротконогая и похожа на Наполеона (ФОТО)
Как выглядит кошка за 100 тыс грн на продажу в Днепре: коротконогая и похожа на Наполеона (ФОТО)

Сегодня в мире отмечается Всемирный день кошек. Инициатором проведения такого дня в 2002 году стал Международный фонд Animal Welfare. Коты делают жизнь своих хозяев веселее и ярче. По статистике, домашние кошки есть у 80% из всех тех, кто содержит дома…

Сегодня 17:10
10
просмотров
В Днепр и область запретили завозить куриное мясо и яйца из Польши: причина
В Днепр и область запретили завозить куриное мясо и яйца из Польши: причина

Все из-за болезни, которой болеет птица.

Сегодня 17:00
9
просмотров
На Днепропетровщине будут судить «гостя», который убил хозяина дома и скрывался от полиции два года
На Днепропетровщине будут судить «гостя», который убил хозяина дома и скрывался от полиции два года

В Днепропетровской области убийца два года скрывался от правосудия, но недавно его задержали.

Сегодня 16:44
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх