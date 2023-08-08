В Днепре стремительно поползли вниз цены на популярный салатный овощ: сколько стоит килограмм помидор

Весной нас пугали прогнозами о высоких ценах на популярные летние овощи. Однако, как выяснилось, не все так страшно. За последнюю неделю стоимость килограмма помидоров упала почти на треть.
На этой неделе оптовики продают килограмм помидоров в среднем за 20-32 гривен, тогда как в прошлом минимальная цена составляла 40 гривен, а средняя держалась на отметке 50 гривен.
Причины столь стремительного падения цен на помидоры – низкий спрос и большое предложение. Почвенные томаты только попали на рынок, но конкуренция среди продавцов растет с бешеной скоростью. В этом году урожай хороший, так что вероятно цены будут продолжать свое падение.
Что интересно, в этом году томаты дешевле на 34%, если сравнивать с ценами 2022 года.
В известных супермаркетах цены несколько выше. Стоимость килограмма томатов зависит от сорта, вида, внешнего вида и размера. К примеру, в супермаркете Варус за один килограмм розовых помидоров просят 51 гривну. Еще несколько дней назад эта цена составляла около 55 гривен.
Обычные томаты держатся на уровне 30 гривен за килограмм. За экзотический сорт Кумато просят 95 гривен, а за желтые – 75 гривен.
В супермаркете АТБ цены на помидоры не сильно разнятся. За обычные красные просят по 27 гривен, а розовые 45. В магазине можно приобрести также тепличные томаты, которые стоят по 40 гривен за килограмм.
У частных фермеров килограмм обычных грунтовых помидоров можно приобрести и за 15 гривен.
Читайте также:
Автор:
Жители Днепропетровщины жалуются на владельцев турбаз, которые не пускают их…
На территории Новомосковского района чуть не загорелись лесные насаждения.
В АНД-районе появятся новые проезды.
В Днепре второй раз нуждается в помощи кошка, которая из-за…
Жители Днепропетровщины жалуются на владельцев турбаз, которые не пускают их на Голубые озера.
На территории Новомосковского района чуть не загорелись лесные насаждения.
В АНД-районе появятся новые проезды.
Жуткая история произошла в итальянской Ломбардии. Там мужчину задавило тысячей шайб твердого сыра.
В Днепре второй раз нуждается в помощи кошка, которая из-за травмы потеряла способность есть и пить.
В Днепре разоблачили предпринимателя, который завозил в Украину продукцию из подсанкционного Ирана.
Сегодня, 8 августа, на Сичеславской Набережной в воде заметили тело мужчины.
Сегодня в мире отмечается Всемирный день кошек. Инициатором проведения такого дня в 2002 году стал Международный фонд Animal Welfare. Коты делают жизнь своих хозяев веселее и ярче. По статистике, домашние кошки есть у 80% из всех тех, кто содержит дома…
Все из-за болезни, которой болеет птица.
В Днепропетровской области убийца два года скрывался от правосудия, но недавно его задержали.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!