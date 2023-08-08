В Днепре стремительно поползли вниз цены на популярный салатный овощ: сколько стоит килограмм помидор

Несмотря прогнозы экспертов цены на помидоры стремительно летят вниз.

Весной нас пугали прогнозами о высоких ценах на популярные летние овощи. Однако, как выяснилось, не все так страшно. За последнюю неделю стоимость килограмма помидоров упала почти на треть.

На этой неделе оптовики продают килограмм помидоров в среднем за 20-32 гривен, тогда как в прошлом минимальная цена составляла 40 гривен, а средняя держалась на отметке 50 гривен.

Причины столь стремительного падения цен на помидоры – низкий спрос и большое предложение. Почвенные томаты только попали на рынок, но конкуренция среди продавцов растет с бешеной скоростью. В этом году урожай хороший, так что вероятно цены будут продолжать свое падение.

Что интересно, в этом году томаты дешевле на 34%, если сравнивать с ценами 2022 года.

В известных супермаркетах цены несколько выше. Стоимость килограмма томатов зависит от сорта, вида, внешнего вида и размера. К примеру, в супермаркете Варус за один килограмм розовых помидоров просят 51 гривну. Еще несколько дней назад эта цена составляла около 55 гривен.

Обычные томаты держатся на уровне 30 гривен за килограмм. За экзотический сорт Кумато просят 95 гривен, а за желтые – 75 гривен.

В супермаркете АТБ цены на помидоры не сильно разнятся. За обычные красные просят по 27 гривен, а розовые 45. В магазине можно приобрести также тепличные томаты, которые стоят по 40 гривен за килограмм.

У частных фермеров килограмм обычных грунтовых помидоров можно приобрести и за 15 гривен.

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