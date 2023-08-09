Как в школах Днепра будет организован учебный процесс во время воздушной тревоги: разъяснение специалиста

Уже скоро наши дети должны вернуться за школьные парты.

Из-за этого у родителей возникло много вопросов, прежде всего о том, как будет организован учебный процесс во время воздушной тревоги.

Ответ на эти и другие вопросы дала Елена Яковенко, заместитель начальника управления образования департамента гуманитарной политики горсовета.

По ее словам, учебного процесса во время тревоги не будет.

Учебного процесса во время тревоги не будет. Но каждая школа, обладая организационной автономией, уже рассматривает внедрение игровых программ. Возможно, будут использоваться конструкторы «Лего», раскраски, обучающие фильмы. Следует учитывать возрастные особенности детей. Относительно компенсации потерянного времени, учитель может уплотнять материал или выкладывать его асинхронно. Вариативная составляющая учебного плана предполагает и индивидуально-групповые консультации. В протоколе Комитета по образованию и науке прописано, что часы по вариативной составляющей учебного плана должны использоваться на индивидуальный подход для детей. В начале года – на то, чтобы повторить пройденное и наверстать то, что недоучили. А дальше, чтобы наверстывать то, что пропустили во время тревог, – рассказала она.

Также Елена Яковенко объяснила, смогут ли родители забрать ребенка из школы, если звучит сирена?

Мы не рекомендуем этого делать. Потому что ребенок попадет после этого на улицу, а там есть опасность. Если родители забирают ребенка из школы во время тревоги, они подвергают опасности и его, и себя. Лучше подождать вместе в укрытии, – сказала она.

Кроме того, родителей интересует, могут ли посторонние люди заходить в укрытие школ, если там есть дети? Специалист рассказала, что да, но только при условии, если там будут свободные места.

Мы не можем людям запретить посещать укрытия. Но сначала во время тревоги туда пойдут дети, а потом на свободные места – другие, – сказала Елена Яковенко.

Напомним, ранее мы писали, могут ли родителей заставить покупать детям школьную форму: в горсовете Днепра дали ответ.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: