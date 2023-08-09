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В Україні планують впровадити нове осіннє свято, яке стане вихідним днем

Сьогодні 14:01
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В Україні пропонують впровадити свій День подяки.

Новости Днепра про В Україні планують впровадити нове осіннє свято, яке стане вихідним днем

До Верховної Ради подали законопроєкт №9574, у якому йдеться про те, що в Україні хочуть впровадити нове свято 22 жовтня, а саме День подяки. Цей день хочуть зробити вихідним. 

У пояснювальній записці зазначається, що запровадження свята підніме культуру подяки на загальнонаціональний рівень, адже кожен отримає можливість подякувати тим, хто на це заслужив. 

По суті, це український аналог американського Дня подяки, який святкується в останній четвер листопада. 

Чому саме 22 жовтня?

У пояснювальній записці зазначено, що 22 жовтня це Всесвітній день змін на краще. Свято, яке присвячене тому, щоб люди могли гуртом змінити світ, а це логічно поєднується з ідеєю Дня подяки. 

Насправді свої аналоги Днів подяки є в кожної країни, але наймасовіше його святкують саме в США та Канаді. 

В Америці День подяки започаткували ще в 18 столітті, коли територію нового континенту почали активно заселяти вихідці з Європи. Спочатку воно мало релігійне підґрунтя, адже люди дякували Богу за усі блага, які він їм дав протягом року. Згодом це свято перетворилося на родинне. Цього дня родичі та друзі з’їжджаються з усієї країни за спільний стіл із традиційними стравами.

У цей день американці готують фаршированого індика з журавлиним варенням. Для цього до Дня подяки в США спеціально вирощують значну кількість цих птахів. 

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Новости Днепра про В Україні планують впровадити нове осіннє свято, яке стане вихідним днемУкраїнська

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