Чому Україна перейшла на новий церковний календар, але Великдень аж у травні, а не 31 березня

У 2024 році попри те, що Україна перейшла на новий церковний календар, Великдень святкуватимуть "по-старому".

У соцмережах почала з’являтися інформація про те, що Великдень 2024 українці мають святкувати – 31 березня. Аргументують це тим, що Україна торік перейшла на новий календар, за яким дати Різдва та решти важливих церковних свят збігаються у православних та католиків.

Проте Великдень та Трійця – виключення, адже це рухомі свята, тобто ті які не мають сталої дати та вираховуються за спеціальною схемою, яка у католиків та православних різна.

2024 року православні та греко-католики святкують Великдень 5 травня, а католики відзначать його аж на п’ять тижнів раніше – 31 березня. А ось у 2025 всі святкуватимуть Великдень в один день – 20 квітня. Таке стається раз на 3-4 роки. Як вираховують дату Великодня? Насправді це дуже заплутаний процес, тому існує Пасхалія – календар з датами Великодня, де прораховано, коли віряни мають святкувати найважливіше церковне свято. Однак різні дати католицького та православного Великодня пов’язані не з відмінними Пасхаліями, а з правилами вираховування цієї дати. Суперечка навколо цього алгоритму триває не одне століття.

Українські церкви перейшли не на чистий Григоріанський календар, а фактично на оновлений Новоюліанський, в якому так звані рухомі свята і далі визначаються по-старому.

Річ у тому, що Великдень прив’язаний не до дати, а до весняного рівнодення та повного місяця. Юліанський календар керується старою Пасхалією – методикою визначення дати Великодня, яку в 325 році затвердив Нікейський собор, коли ще не існувало розділення на православних та католиків.

За настановами Нікейського собору Пасха має відзначатись в першу неділю після першого повного місця, який настає після весняного рівнодення. Однак з часом церковний календар відставав від астрономічного, тому після 16 сторіччя віряни західного та східного обрядів почали рахувати цю дату по-різному. Західні християни (католики) прив’язали розрахунки до астрономічних, а східні (православні) нічого не змінювали. Тому однакове нібито правило почало виводити різні дати. Різниця між ними становить 13 днів. Найчастіше католики першими святкують Великдень, а православні відзначають це свято на тиждень чи два пізніше. Цього року астрономічне рівнодення припало на 20 березня, а перший повний місяць – 25 числа. Тому перша неділя після повні – 31 березня, тому католики відзначать Великдень на 5 тижнів раніше. А ось православні рівноденням вважають 3 квітня. Наступна після нього повня – 24 квітня, а великодня неділя припадає на 5 травня. Ось тому одне свято відзначають у зовсім різні дні.

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