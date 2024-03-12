Почему Украина перешла на новый церковный календарь, но Пасха в мае, а не 31 марта

В соцсетях начала появляться информация о том, что Пасху 2024 года украинцы должны праздновать — 31 марта. Аргументируют это тем, что Украина в прошлом году перешла на новый календарь, по которому дати Рождества и других важных церковных праздников совпадают у православных и католиков.
Однако Пасха и Троица — исключение, ведь это подвижные праздники, то есть те, которые не имеют устойчивой даты и рассчитываются по специальной схеме, которая у католиков и православных разная.
В 2024 году православные и греко-католики празднуют Пасху 5 мая, а католики отметят ее на пять недель раньше — 31 марта. А вот в 2025 году все будут праздновать Пасху в один день — 20 апреля. Такое происходит раз в 3-4 года.
На самом деле это очень запутанный процесс, поэтому существует Пасхалия – календарь с датами Пасхи, где просчитано, когда верующие должны праздновать самый важный церковный праздник.
Однако разные даты католической и православной Пасхи связаны не с отличными Пасхалиями, а с правилами вычисления этой даты. Спор вокруг этого алгоритма длится не одно столетие.
Украинские церкви перешли не на чистый Григорианский календарь, а фактически на обновленный Новоюлианский, в котором так называемые подвижные праздники и дальше определяются по старинке.
Дело в том, что Пасха привязана не к дате, а к весеннему равноденствию и полнолунию. Юлианский календарь руководствуется старой Пасхалией – методикой определения даты Пасхи, которую в 325 году утвердил Никейский собор, когда еще не существовало разделение на православных и католиков.
По наставлениям Никейского собора Пасха должна отмечаться в первое воскресенье после первого полного месяца, которое наступает после весеннего равноденствия. Однако со временем церковный календарь отставал от астрономического, поэтому после 16 века верующие западного и восточного обрядов стали считать эту дату по-разному.
Западные христиане (католики) привязали расчеты к астрономическим, а восточные (православные) ничего не меняли. Поэтому одинаковое правило начало выводить разные даты.
Разница между ними составляет 13 дней. Чаще всего католики первыми празднуют Пасху, а православные отмечают этот праздник на неделю или две позже.
В этом году астрономическое равноденствие пришлось на 20 марта, а первый полный месяц – 25 числа. Первое воскресенье после полнолуния — 31 марта, поэтому католики отметят Пасху на 5 недель раньше.
А вот православные равноденствия считают 3 апреля. Следующее после него полнолуние — 24 апреля, а пасхальное воскресенье приходится на 5 мая. Поэтому один праздник отмечают в совершенно разные дни.
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