Традиції та прикмети Великодня 2024: навіщо потрібні великодні зайці та привітання: «Христос Воскрес»

Вже цієї неділі, 5 травня, православні українці відзначатимуть Великдень. Для віруючих вона є одним із найголовніших свят у році. Світла неділя символізує очищення від гріхів, оновлення та святкується на згадку про воскресіння Христа, який віддав своє життя для викуплення гріхів людей.

Сучасні великодні традиції – суміш язичницької та християнської культур.

Журналісти dnepr.info дізналися, чому змінюється дата свята, що перше треба з’їсти у Світлу Неділю, що можна і не можна робити цього дня.

Чому змінюється дата

Дата Великодня змінюється щороку і залежить від першої повні, яка настає після весняного рівнодення. Вважається, що саме в день повні воскрес Ісус після розп’яття. У ніч на неділю жінки-мироносиці, які прийшли до його труни, побачили, що тіло Христа зникло. Тієї ж хвилини до них прийшов ангел і повідомив, що Христос воскрес і викупив гріхи всього людства перед Господом.

Чому треба казати: «Христос Воскрес!»

Вважається, що традиційне вітання на Великдень словами: «Христос Воскрес!» і відповідь: «Воістину Воскрес!» пішло саме від мироносиць, які щоб розповідали про порожню гробницю та явище ангела і на підтвердження своїх слів казали: «Воістину воскрес!».

За іншою версією, Марія Магдалина після воскресіння Христа прийшла до імператора, щоб повідомити про це диво. Але щоб потрапити на прийом до правителя потрібно зробити пожертву. В якості нього Марія піднесла імператору яйце, попередньо розфарбувавши його в червоний колір і завдавши літер «Х» і «В» – що означало «Христос Воскрес».

Коли потрібно готувати паску

Паска – головне блюдо свята. Готували її традиційно у четвер, але деякі господині – в суботу. Вважалося, що чим більше і вище паска – тим більше буде достаток сім’ї цього року. Традиційна прикраса випічки – не біла глазур, а хрести з тіста та пташки зі складеними крилами. Перше є символом терпіння, друге – довголіття.

Що означає паска

Святкова випічка означає тіло Христа та переломлений хліб під час таємної вечері. Також паска символізує багатство та родючість, адже у його складі багато продуктів, які наші предки вважали «делікатесами»: яйця, олія, молоко. Весною вони завжди дорого коштували і не кожна сім’я могла дозволити собі приготувати паску.

Навіщо потрібно фарбувати яйця

Спочатку яйця на Великдень фарбували лише у червоний колір. Згідно з легендою, Марія Магдалена піднесла імператору яйце зі словами, що Христос воскрес та його гробниця порожня. Імператор не повірив і заявив, що швидше за яйце стане червоного кольору, ніж її слова виявляться правдою. І тоді на очах правителя яйце в руці Марії забарвилося в червоний колір. Відтоді пішла традиція фарбувати яйця. Спочатку використовували тільки червоний колір, а потім вже почали додавати інші кольори та розписувати їх.

За іншою версією, наші предки за допомогою фарби просто «помічали» варені та «сирі» яйця, щоб не переплутати.

Звідки взялися великодні зайці

Традиція прикрашати житло фігурками маленьких зайців на Великдень прийшла із США. У свою чергу до цієї країни її привезли німецькі мігранти. Під час язичництва яйце символізувало життя, а зайці – плодючість. Таким чином, згодом заєць став символом нового життя, нового початку, весни та родючості.

Що потрібно з’їсти першим за святковим столом

Після відвідин церкви, за традицією необхідно сісти за святковий стіл та розговлятися. Традиційно першою стравою, яку необхідно з’їсти за великоднім столом є яйце, як символ вічного життя та подолання смерті. Тож цей день треба зустрічати зі світлими помислами, серед близьких людей.

Після нього настає черга паски, а після – інших страв. А от сильно напиватися на свято не можна. Вважається, що п’яних у такий день карає Бог і весь день людина ходитиме як у півсні.

Кілька століть тому люди кидали шкаралупу від освячених яєць до озер і річок і вважали, що за тиждень вони допливуть до померлих і таким чином дізнаються про свято Великодня.

Що не можна робити на Великдень

Як і на будь-яке церковне свято в цей день не можна лаятися, плакати, ображатися і скупитися, інакше весь рік людина проведе в смутку. Після святкової церковної служби необхідно допомогти нужденним – грошима, їжею тощо.

Не можна займатися домашніми справами, рукоділлям, збиранням, роботою в полі. Заборонено грати в азартні ігри, поганословити, вінчатися та відвідувати цвинтарі.

Принесену з церкви їжу не можна викидати, краще віддати її нужденним.

Прикмети на Великдень

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде смурною, то й осінь буде такою. Якщо наснилися мертві родичі в ніч перед святом – отже, весь рік не буде проблем зі здоров’ям.

Почутий стукіт дятла на Великдень обіцяє новосілля та щастя.

Якщо на небі вночі у суботу перед святом яскраво світять зірки, а на вулиці немає снігу – рік обіцяє бути добрим на врожай.

Тепла сонячна погода на Великдень обіцяє спекотне літо, хмари на небі – посуху, грім – суху осінь, дощ – весь наступний місяць буде дощовим.

Якщо першого понеділка після Великодня на вулиці мороз або чується грім – буде великий урожай льону, а от дощ обіцяв літо з рясним опадами.

Вважалося, що померлий на Великдень одразу потрапляє до раю.

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