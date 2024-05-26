Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: тіло водія деблокували, троє постраждалих у лікарні

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Внаслідок зіткнення двох автомобілів поблизу міста Марганець Нікопольського району, тіло чоловіка затиснуто всередині легкового автомобіля.
Трагедія сталась вчора ввечері.
По прибуттю співробітників ДСНС встановлено, що сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «ЗАЗ» та «Daewoo». До прибуття рятувальників працівниками екстреної медичної допомоги госпіталізовано трьох постраждалих до лікувального закладу, – йдеться у дописі рятувальників.
Тіло водія вдалося деблокувати за допомогою рятувального обладнання.
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