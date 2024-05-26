Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: тіло водія деблокували, троє постраждалих у лікарні

На Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Внаслідок зіткнення двох автомобілів поблизу міста Марганець Нікопольського району, тіло чоловіка затиснуто всередині легкового автомобіля.

Трагедія сталась вчора ввечері.

По прибуттю співробітників ДСНС встановлено, що сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «ЗАЗ» та «Daewoo». До прибуття рятувальників працівниками екстреної медичної допомоги госпіталізовано трьох постраждалих до лікувального закладу, – йдеться у дописі рятувальників.