Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: тіло водія деблокували, троє постраждалих у лікарні

Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: тіло водія деблокували, троє постраждалих у лікарні

Сьогодні 10:51
просмотров

На Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП.

Новости Днепра про Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: тіло водія деблокували, троє постраждалих у лікарні

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Внаслідок зіткнення двох автомобілів поблизу міста Марганець Нікопольського району, тіло чоловіка затиснуто всередині легкового автомобіля.

Трагедія сталась вчора ввечері. 

По прибуттю співробітників ДСНС встановлено, що сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «ЗАЗ» та «Daewoo». До прибуття рятувальників працівниками екстреної медичної допомоги госпіталізовано трьох постраждалих до лікувального закладу, – йдеться у дописі рятувальників.

Тіло водія вдалося деблокувати за допомогою рятувального обладнання. 

Читайте також:

Новости Днепра про Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: тіло водія деблокували, троє постраждалих у лікарніУкраїнська Новости Днепра про Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: тіло водія деблокували, троє постраждалих у лікарніРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі легковик врізався в MAN дорожньої служби: стався вибух, загинув оператор вантажівки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:56
    У Дніпрі легковик врізався в MAN дорожньої служби: стався вибух, загинув оператор вантажівки

    Сьогодні вночі у Дніпрі сталася смертельна ДТП.

    Вночі у небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили 11 шахедів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:34
    Вночі у небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили 11 шахедів

    Вночі оборонці неба збили над областю 11 шахедів.

    У Дніпрі патрульні зупинили мотоцикл, який розшукує Інтерпол
    Новини Дніпра
    Вчора 19:49
    У Дніпрі патрульні зупинили мотоцикл, який розшукує Інтерпол

    Патрульна поліція вчора зупинила мотоцикл у Соборному районі, який перебував…

    У Нікополі троє людей постраждали через ворожі атаки
    Новини Дніпра
    Вчора 18:59
    У Нікополі троє людей постраждали через ворожі атаки

    Ворог сьогодні знову обстрілював Нікополь.

    Наверх