У Дніпропетровській області на одній з підстанцій обленерго виявили вибуховий пристрій

На Дніпропетровщині виявили вибуховий пристій на одній з підстанцій обленерго.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

На одній з підстанцій обленерго у Дніпропетровській області було виявлено вибуховий пристрій. Для його знешкодження викликали поліцію та саперів, — йдеться у повідомленні енергетиків.

Через бойові дії знеструмлювався 31 абонент, тривають відновлювальні роботи.

Протягом доби 26 травня обмеження споживання електроенергії для побутових та промислових споживачів не прогнозується.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі сталася смертельна ДТП.

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