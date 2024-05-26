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Вночі у небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили 11 шахедів

Сьогодні 08:34
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Вночі оборонці неба збили над областю 11 шахедів.

Новости Днепра про Вночі у небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили 11 шахедів

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

5 безпілотників знищили в Синельниківському районі, по 2 – в Кам’янському та Павлоградському, по одному – в Нікопольському та Новомосковському. В останньому через падіння уламків зайнялася суха трава. Пожежу загасили, — йдеться у повідомленні голови ОВА.

Агресор також обстрілював Нікополь з артилерії та скерував дрон-камікадзе.  Пошкоджені школа, медзаклад, 4 торговельні павільйони й 2 магазини. Понівечені 6 багатоквартирних будинків, господарська споруда, 4 гаражі, автомобіль, лінії електропередач.

Вранці окупанти обстрілювали Марганецьку громаду. 

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

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Новости Днепра про Вночі у небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили 11 шахедівУкраїнська Новости Днепра про Вночі у небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили 11 шахедівРусский

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