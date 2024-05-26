Вночі у небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили 11 шахедів

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
5 безпілотників знищили в Синельниківському районі, по 2 – в Кам’янському та Павлоградському, по одному – в Нікопольському та Новомосковському. В останньому через падіння уламків зайнялася суха трава. Пожежу загасили, — йдеться у повідомленні голови ОВА.
Агресор також обстрілював Нікополь з артилерії та скерував дрон-камікадзе. Пошкоджені школа, медзаклад, 4 торговельні павільйони й 2 магазини. Понівечені 6 багатоквартирних будинків, господарська споруда, 4 гаражі, автомобіль, лінії електропередач.
Вранці окупанти обстрілювали Марганецьку громаду.
На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.
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