У Дніпрі неодноразово судимий містянин вчинив грабіж у лікарні

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Зловмисник скористався відсутністю працівників в кабінеті та викрав два гаджети. 24 травня близько 12.00 до поліції надійшло повідомлення від персоналу лікарні про крадіжку мобільних телефонів. Менш ніж за добу оперативники кримінальної поліції Дніпровського районного управління поліції затримали підозрюваного на одній із центральних вулиць міста, — йдеться у дописі поліції.
36-річного містянина вже затримували за подібні злочини.
Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі реконструювали вулицю Вінниченка.
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У Дніпрі реконструювали вулицю Винниченка.
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