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Засновниця “Госпітальєрів” з Дніпра Яна Зінкевич вийшла заміж (фото)

Сьогодні 14:25
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Засновниця добровольчого батальйону парамедиків "Госпітальєри", нардепка від фракції "Європейська солідарність" Яна Зінкевич вийшла заміж.

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Яна Зінкевич одружилася зі своїм коханим, якого звати Ілля. Він – розвідник. Вони познайомилися під ротаційного виїзду керівниці “Госпітальєрів” на передову. Закохані побралися після семи років життя разом.

Про це Яна Зінкевич повідомила на своїй сторінці у Facebook. Вона виклала фото з чоловіком, на якому видно їхні руки з обручками.

“Новий етап життя після 7 років життя разом”, – написала Яна Зінкевич.

Новости Днепра про Засновниця

Що відомо про Яну Зінкевич

Яна Зінкевич – волонтерка. Вона закінчила Державну медичну академію Дніпра і потрапила на фронт у 19 років як медик-доброволець.

2015 року на трасі Дніпро-Донецьк автомобіль медичного батальйону “Госпітальєри” потрапив у ДТП. Автівка перекинулася сім разів. Яна Зінкевич вилетіла з машини, дістала повний перелом хребта, переломи половини ребер та ключиці, ушкодження внутрішніх органів, контузію серця та легень. Внаслідок аварії дівчина отримала інвалідність і пересувається на кріслі колісному.

У 2019 році Яну обрали народною депутаткою. Того ж року вона очолила новостворену комісію з питань ветеранів у Верховній Раді. Зінкевич також обрали секретаркою комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування у ВР IX скликання.

У 2023 році Яна Зінкевич увійшла до щорічного рейтингу Time 100 Next, який визначає найвпливовіших людей, які змінюють майбутнє світу.

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