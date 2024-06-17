Підпал авто військових у Дніпрі та інших містах: поліція викрила схему російських спецслужб

У Дніпрі та інших містах України підлітки підпалювали авто військових за вказівками спецслужб РФ.

За даними правоохоронців, спецслужби рф з метою дестабілізації ситуації в Україні заохочували неповнолітніх за гроші палити автомобілі військових ЗСУ. Випадки зафіксовані у Дніпрі, Києві та Одесі.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції України.

В Одесі затримали чотирьох підлітків. Наймолодшого, 13-річного хлопця, передали на поруки батькам. Іншим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

«Працівники спецслужб рф обіцяють неповнолітнім за підпали щедру грошову винагороду. В Одесі кримінальна поліція викрила двох хлопців, 13 та 16 років, які вчинили підпал двох автомобілів, що належали військовослужбовцям. Підлітків затримали разом з двома приятелями 16 та 18 років при спробі підпалити ще одне авто», – розповів начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський.

У Дніпрі та Києві проводяться невідкладні сдідчі дії та триває досудове розслідування.

Правоохоронці закликають батьків дбати про дітей та захищати їх від впливу ворожих спецслужб.

«Закликаємо батьків уважніше ставитися до своїх дітей, а також попередити їх про підступність ворога та встановлену законом відповідальність за вчинення диверсій: до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення», – звернувся до батьків Вадим Дзюбинський.

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