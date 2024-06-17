У неділю, 16 червня, Дніпро накрила потужна злива, через що деякі вулиці тимчасово підтопило. Пішоходи брели по глибоких калюжах, а автівки дрейфували на дорозі. З часом дощова вода пішла, але подекуди утворилися штучні озера, в одному із яких купалися дітлахи.
Жителі Дніпра повідомили в соцмережах, що біля школи №131 діти захоплено плескалися в імпровізованому ставку, який утворився посеред тротуару. Частина дороги, нижче решти пішохідної зони, тому тут накопичилася вода, але малі хлопці не розгубилися та вирішили трохи повеселитися.
Діти купалися у величезній калюжі, яка утворилася після дощу. Хлопці бавилися в озері, обливаючи один одного дощовою водою. Перехожі хвилювалися за малих, але вирішили не сварити їх за веселощі.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині зафіксували смерч.
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