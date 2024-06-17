У Дніпрі біля школи утворилося нове “озеро”: у ньому вже купаються діти - Днепр Инфо
У Дніпрі біля школи утворилося нове “озеро”: у ньому вже купаються діти
просмотров
Сегодня 13:05

У Дніпрі дітлахи влаштували аквапарк в глибокій калюжі.

Новости Днепра про У Дніпрі біля школи утворилося нове

У неділю, 16 червня, Дніпро накрила потужна злива, через що деякі вулиці тимчасово підтопило. Пішоходи брели по глибоких калюжах, а автівки дрейфували на дорозі. З часом дощова вода пішла, але подекуди утворилися штучні озера, в одному із яких купалися дітлахи.

Жителі Дніпра повідомили в соцмережах, що біля школи №131 діти захоплено плескалися в імпровізованому ставку, який утворився посеред тротуару. Частина дороги, нижче решти пішохідної зони, тому тут накопичилася вода, але малі хлопці не розгубилися та вирішили трохи повеселитися. 

Діти купалися у величезній калюжі, яка утворилася після дощу. Хлопці бавилися в озері, обливаючи один одного дощовою водою. Перехожі хвилювалися за малих, але вирішили не сварити їх за веселощі. 

Нагадаємо, на Дніпропетровщині зафіксували смерч.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі біля школи утворилося нове Українська Новости Днепра про У Дніпрі біля школи утворилося нове Русский

Главные новости Днепра в Telegram
# # #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    Підпал авто військових у Дніпрі та інших містах: поліція викрила схему російських спецслужб
    Новини Дніпра
    Сегодня 13:26
    Підпал авто військових у Дніпрі та інших містах: поліція викрила схему російських спецслужб

    У Дніпрі та інших містах України підлітки підпалювали авто військових…

    Як 40 років тому у Дніпрі виглядали річкові «маршрутки»: ходили раз на годину
    Новини Дніпра
    Сегодня 12:52
    Як 40 років тому у Дніпрі виглядали річкові «маршрутки»: ходили раз на годину

    У Дніпрі кілька десятиліть поспіль людей із правого на лівий…

    У Дніпрі можна урочисто одружитися в ТРЦ: адреси
    Новини Дніпра
    Сегодня 12:39
    У Дніпрі можна урочисто одружитися в ТРЦ: адреси

    У Дніпрі під час війни продовжують створювати нові сім’ї.

    У Дніпрі по бульвару Слави бігала білосніжна шиншила
    Новини Дніпра
    Сегодня 12:31
    У Дніпрі по бульвару Слави бігала білосніжна шиншила

    Вулицями Дніпра бігала шиншила.