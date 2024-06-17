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  • Один із перших прибуткових будинків Дніпра: історія старовинної будівлі на вулиці Барикадній

Один із перших прибуткових будинків Дніпра: історія старовинної будівлі на вулиці Барикадній

Сьогодні 14:35
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Вулицю Барикадну «відкриває» будинок під номером 1. Старовинна будівля була побудована в 1850-х роках і її являє собою рідкісний приклад прикладів класицизму в архітектурі, що збереглися в місті.

Новости Днепра про Один із перших прибуткових будинків Дніпра: історія старовинної будівлі на вулиці Барикадній

Журналісти dnepr.info згадали історію цього незвичайного будинку, що зумів до сьогодні частково зберегти своє «призначення».

На генеральному плані міста вулиця Барикадна, а тоді Кудашевська, була спроектована ще 1790 року. Передбачалося, що забудовуватимуть лише непарну сторону вулицю, оскільки на протилежному її боці планували облаштувати садами.

Новости Днепра про Один із перших прибуткових будинків Дніпра: історія старовинної будівлі на вулиці Барикадній

Вулицю швидко поділили на дільниці і навіть до 1795 тут була садиба Герсеванова, знаходилася вона на початку вулиці. Через кілька десятиліть ділянку було продано купцю Тарнопольському. Після покупки дома садиби Герсеванова почалося масштабне будівництво. Тарнопільський тримав кілька лавок у Торговому ряду, часто їздив за кордон і одним із перших у місті вирішив стати власником прибуткового будинку.

Новости Днепра про Один із перших прибуткових будинків Дніпра: історія старовинної будівлі на вулиці Барикадній

Своє дітище він бачив як «комфортний готель із домашнім затишком». Але до кінця будівництва будинку він не дожив і залишив його за заповітом дружині. Та добудувала прибутковий будинок, правда для цього довелося взяти позику в банку, але вдова купця в перші роки «роботи» прибуткового будинку її погасила.

Новости Днепра про Один із перших прибуткових будинків Дніпра: історія старовинної будівлі на вулиці Барикадній

В одному з перших прибуткових будинків Катеринослава дружина Тарнопільського облаштувала все, як хотів та розповідав їй чоловік. Квартир у будинку було небагато, але в них були дорогі меблі, багатий ремонт, телефон та доставка води прямо до квартири, а також окрема кімната для прислуги. У кожній квартирі була своя кухня, їдальня, ванна кімната. Прибутковий будинок Тарнопільської користувався популярністю.

Новости Днепра про Один із перших прибуткових будинків Дніпра: історія старовинної будівлі на вулиці Барикадній

Будинок за адресою Барикадна, 1 вважається одним із перших доходних будинків, що були збудовані в Катеринославі. Висота будівлі – 2 поверхи, на першому розміщувалися торгові лавки, на другому – житлові приміщення. Оскільки будівля стала своєрідною практично «першопрохідником» в історії доходних будинків міста, то його зовнішній вигляд також вплинув на формування одного з найважливіших містобудівних вузлів центрального проспекту та прилеглих вулиць.

Новости Днепра про Один із перших прибуткових будинків Дніпра: історія старовинної будівлі на вулиці Барикадній

Після Першої світової війни будинок став комунальним. Під час Другої світової війни він сильно постраждав, але був відновлений та знову на деякий час став комунальним житлом. На першому поверсі тут був магазин, буфет та кафе. Але наприкінці 1990-х років будівлю викупили, надбудували ще 2 поверхи та відреставрували, а згодом прибудували і двоповерхову засклену терасу, що виступає над тротуаром. На першому поверсі тут, як і раніше, працюють магазини. На верхніх поверхах здаються в оренду офіси.

фото: блог А. Костюка, А. Волок. В. Путій.

 

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Новости Днепра про Один із перших прибуткових будинків Дніпра: історія старовинної будівлі на вулиці БарикаднійУкраїнська Новости Днепра про Один із перших прибуткових будинків Дніпра: історія старовинної будівлі на вулиці БарикаднійРусский

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