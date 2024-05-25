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  • Окупанти вдарили по “Епіцентру” в Харкові: відомо про загиблих та поранених

Окупанти вдарили по “Епіцентру” в Харкові: відомо про загиблих та поранених

Сьогодні 17:38
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Окупанти у суботу вдень вдарили по будівельному гіпермаркету в спальному районі Харкова.

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Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Попередньо — влучання сталося в будівельний гіпермаркет. Маємо інформацію про жертви та постраждалих – потребує уточнення. Вже точно відомо про двох загиблих. Маємо велику кількість людей, зниклих без весті. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей — це чистий тероризм, – заявив очільник міста.

За попередньою інформацією, ще один удар прийшовся по Центральному парку. 

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував ситуацію.

Станом на зараз відомо, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей. Усі служби вже на місці надають допомогу – рятують людей і ліквідовують пожежу, яка повністю охопила приміщення, 10 тис. кв. м. Відомо про загиблих і поранених, – заявив Президент.

На місці працюють ДСНС України, медичні служби, місцева влада, поліція. 

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