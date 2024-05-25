У Дніпрі патрульні зупинили мотоцикл, який розшукує Інтерпол

Патрульна поліція вчора зупинила мотоцикл у Соборному районі, який перебував у розшуку.

Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області.

Водій надав поліцейським для огляду свій двоколісний. Інспектори з’ясували, що номерний знак закріплений на мотоциклі, йому не належить, – йдеться у дописі правоохоронців.

Правоохоронці перевірили двоколісний транспортний засіб за базами даних та виявили, що мотоцикл перебуває у розшуку Інтерполом.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. Тепер справою буде займатися слідчий.

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