У Дніпрі патрульні зупинили мотоцикл, який розшукує Інтерпол

Про це повідомляє Патрульна поліція Дніпропетровської області.
Водій надав поліцейським для огляду свій двоколісний. Інспектори з’ясували, що номерний знак закріплений на мотоциклі, йому не належить, – йдеться у дописі правоохоронців.
Правоохоронці перевірили двоколісний транспортний засіб за базами даних та виявили, що мотоцикл перебуває у розшуку Інтерполом.
На місце викликали слідчо-оперативну групу. Тепер справою буде займатися слідчий.
Сьогодні ми писали про те, що у Харкові окупанти поцілили в будмаркет “Епіцентр”.
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