У Дніпрі легковик врізався в MAN дорожньої служби: стався вибух, загинув оператор вантажівки - Днепр Инфо
У Дніпрі легковик врізався в MAN дорожньої служби: стався вибух, загинув оператор вантажівки
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Сегодня 11:56

Сьогодні вночі у Дніпрі сталася смертельна ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі легковик врізався в MAN дорожньої служби: стався вибух, загинув оператор вантажівки

Про це повідомляє Інформатор.

На Слобожанському проспекті легковик врізався в установку для ремонту дороги тягача MAN дорожньої служби. 

Внаслідок зіткнення відбувся витік палива, та згодом вибух.

Близько третьої години ночі на “віадуці” виконувалися дорожні роботи. У цей момент зі сторони центру їхала легкова автівка і врізалася в MAN.

За попередньою інформацією, на місці ДТП загинув оператор дорожньої машини. на місце одразу Рятувальники приїхали одразу та загасили пожежу за 20 хвилин. 

Сьогодні ми писали про те, що на Дніпропетровщині сталася смертельна ДТП.

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Новости Днепра про У Дніпрі легковик врізався в MAN дорожньої служби: стався вибух, загинув оператор вантажівкиУкраїнська

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