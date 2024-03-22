Благовіщення Пресвятої Богородиці: нова дата та що не можна робити на свято

Благовіщення Пресвятої Богородиці вважається одним із 12 найважливіших церковних свят. Раніше цей день завжди відзначали 7 квітня, але з переходом церкви на новоюліанський календар дата свята змітилася на 13 днів.

Журналісти dnepr.info дізналися, коли відзначатимемо свято, що можна і що не можна робити в цей день.

Коли відзначаємо Свято Благовіщення тепер відзначатимемо 25 березня. Це свято не «плаваюче», воно відзначається завжди в один і той самий день.

Перестановка дат відбулася через те, що Благовіщення настає за 9 місяців до Різдва. А якщо тепер в Україні Різдво Христове святкується 25 грудня, то й відповідно дата Благовіщення змінилася.

Історія свята

Цей день присвячений подіям земного життя Ісуса Христа та Діви Марії. На «Благовіщення» вважається, що Діві Марії явився архангел Гавриїл і приніс «благу звістку» про те, що вона народить Спасителя людства і що вона «Благословенна між дружинами». Марія хоч і була одружена, але залишалася при цьому цнотливою. Вона не могла зрозуміти, як вона зможе народити дитину. Тоді архангел сказав, що зачаття буде від Святого Духа.

Також це свято ще називають «Привітання Марії» та «Зачаття Христа». Вважається, що день Благовіщення – це початок втілення у життя Божого задуму.

Що можна робити на Благовіщення

На Благовіщення бажано відвідати церкву. Звернутися до Діви Марії можна з різними проханнями: попросити здоров’я, допомоги, про прощення гріхів або подякувати за те, що є.

Вважається, що цього дня відкриваються небеса і Господь почує прохання кожного.

Благовіщення завжди припадає на Великий піст.Тому для віруючих робиться послаблення – піст не такий суворий, як у інші дні.

На свято дозволяється з’їсти риби, додати в кашу олії та випити вина.

Традиції та прикмети

Вважається, що у цей день потрібно вмиватися талою водою – вона допоможе зміцнити здоров’я. А ще господарки цього дня заготовляли сіль. Кожен із членів сім’ї кидав у мішечок дрібку солі, а потім її проколювали на сковорідці на вогні або у духовці чи пічі. Вважалося, що така сіль може вилікувати від усіх хвороб, а ще забере негатив із родини.

Якщо сіль не використовували протягом року, залишки потім спалювали на багатті.

У цей день не відчиняли двері жінкам – вважалося, що якщо у цей день комусь до хати постукала жінка чи дівчина, то вона може виявитися відьмою.

На Благовіщення випускали на волю птахів. Вважалося, що вони можуть долетіти до неба і розповісти Господеві та ангелам-охоронцям про те, що за рік відбувалося на землі.

Якщо день був сонячний – вважалося, що рік буде щасливим, а врожай – багатим. А от дощ до цього дня обіцяв гарний урожай пики, грибів та пшениці.

Якщо на вулиці ще не розтанув сніг – навпаки, чекати на хороший урожай не варто, але якщо снігу не було, а був тільки туман чи іній – то літо мало бути також урожайним.Якщо із теплих країв повернулися перелітні птахи – літо не за горами.

Грім із грозою обіцяв гарний урожай горіхів. Темне та беззіркове небо обіцяло дефіцит яєць.

Наші пращури вірили, що в день Благовіщення потрібно закликати весну і проганяти зиму. І тому розводили великі багаття. Таким чином вважалося, що вогонь «розтопить» зиму і після цього прийде весна.

Що не можна робити

Цього дня не можна займатися рукоділлям, працювати на землі чи в саду, готувати, ображати оточуючих, сваритися, сваритися, одружуватися та вирушати у далеку дорогу.

Заборонялося навіть думати про погане. Крім традиційних заборон на Благовіщення також не одягали нового одягу, не ходили в гості, проводили свято у сімейному колі.

Не можна було давати гроші в борг чи виносити щось із дому. Вважалося, що це допоможе уникнути втрати грошей чи благополуччя у майбутньому.

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