Як у Дніпрі відзначили День вишиванки

Сьогодні, 16 травня, в Україні відзначають День Вишиванки. Дніпро долучився до національного свята.

У Дніпрі до Дня вишиванки містяни та влада організували низку святкових заходів. Так, на Монастирському острові пам’ятник Шевченку одягли в патріотичний жупан з мапою України. На ній зображена вишивка кожної з областей. Також там відбувся танцювальний флешмоб.

Танцювали сьогодні й на оглядовому майданчику в парку Шевченка. Понад сотня вихованців закладів позашкільної освіти у вишиванках майстерно рухалися з жовто-блакитними стрічками. Усього на перформанс зібралось понад 200 людей.

У сквері ім. Олексія Хільського, що на просп. Слобожанському, також провели танцювальний флешмоб у вишиванках. Усі учасники — підопічні Дніпровського міського територіального центру. Такий захід вирішили провести вперше. Заступниця директора, начальниця відділу Дніпровського міського територіального центру у АНД районі Яна Миронова розповіла, що сьогодні у всіх відділах Терцентру пройдуть концерти, літературні вітання та майстер-класи.

Також у Дніпрі провели патріотичну акцію. Молодь презентувала традиційні орнаменти області, які притаманні кожному з семи районів. Вони створили стенди з візерунками, біля яких міг сфотографуватися кожен.

До Дня вишиванки долучилися й інші мешканці Дніпра. На вулицях міста можна було помітити багатьох людей, одягнених у вишиванки.

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