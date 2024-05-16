Як у Дніпрі відзначили День вишиванки

У Дніпрі до Дня вишиванки містяни та влада організували низку святкових заходів. Так, на Монастирському острові пам’ятник Шевченку одягли в патріотичний жупан з мапою України. На ній зображена вишивка кожної з областей. Також там відбувся танцювальний флешмоб.
Танцювали сьогодні й на оглядовому майданчику в парку Шевченка. Понад сотня вихованців закладів позашкільної освіти у вишиванках майстерно рухалися з жовто-блакитними стрічками. Усього на перформанс зібралось понад 200 людей.
У сквері ім. Олексія Хільського, що на просп. Слобожанському, також провели танцювальний флешмоб у вишиванках. Усі учасники — підопічні Дніпровського міського територіального центру. Такий захід вирішили провести вперше. Заступниця директора, начальниця відділу Дніпровського міського територіального центру у АНД районі Яна Миронова розповіла, що сьогодні у всіх відділах Терцентру пройдуть концерти, літературні вітання та майстер-класи.
Також у Дніпрі провели патріотичну акцію. Молодь презентувала традиційні орнаменти області, які притаманні кожному з семи районів. Вони створили стенди з візерунками, біля яких міг сфотографуватися кожен.
До Дня вишиванки долучилися й інші мешканці Дніпра. На вулицях міста можна було помітити багатьох людей, одягнених у вишиванки.Гончар Вірсавія
Автор:
У Дніпрі на даху будинку виявили сміттєзвалище, де ймовірно хтось…
Сьогодні, 16 травня, у Дніпрі погодинно вимикатимуть світло.
Вишиванка – національний одяг українців, але вдягають її лише на…
У Дніпрі в лікарні рятують добровольця, якому ампутували ногу.