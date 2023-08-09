Як у школах Дніпра буде організовано навчальний процес під час повітряної тривоги: роз’яснення фахівця

Уже скоро наші діти мають повернутися до очного навчання.

Через це у батьків виникло багато питань, насамперед про те, як буде організовано навчальний процес під час повітряної тривоги.

Відповідь на ці та інші питання надала Олена Яковенко, заступниця начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики міськради.

За її словами, навчального процесу під час тривоги не буде.

Навчального процесу під час тривоги не буде. Але кожна школа, маючи організаційну автономію, вже розглядає впровадження ігрових програм. Можливо, будуть використовуватись конструктори «Лего», розмальовки, навчальні фільми. Треба враховувати вікові особливості дітей. Щодо компенсації втраченого часу, вчитель може ущільнювати матеріал або викладати його асинхронно. Варіативна складова навчального плану передбачає ще й індивідуально-групові консультації. У протоколі Комітету з питань освіти та науки прописано, що години за варіативною складовою навчального плану повинні використовуватись на індивідуальний підхід для дітей. На початку року – на те, щоб повторити пройдене та надолужити те, що недовчили. А далі, щоб надолужувати те, що пропустили під час тривог, – розповіла вона.

Також Олена Яковенко пояснила, чи зможуть батьки забрати дитину зі школи, якщо лунає сирена?

Ми не рекомендуємо цього робити. Бо дитина потрапить після цього на вулицю, а там є небезпека. Якщо батьки забирають дитину зі школи під час тривоги, вони наражають на небезпеку і її, і себе. Краще почекати разом в укритті, – сказала вона.

Крім того, батьків цікавить, чи можуть сторонні люди заходити в укриття шкіл, якщо там є діти? Фахівець розповіла, що так, але тільки за умови, якщо там будуть вільні місця.

Ми не можемо людям заборонити відвідувати укриття. Але спочатку під час тривоги туди підуть діти, а вже потім на вільні місця – інші, – сказала Олена Яковенко.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи можуть батьків змусити купувати дітям шкільну форму: у міськраді Дніпра дали відповідь.

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