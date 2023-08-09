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На Дніпропетровщині заборонять ловити раків: коли та чому

Сьогодні 10:00
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Новости Днепра про На Дніпропетровщині заборонять ловити раків: коли та чому

З 15 серпня на Дніпропетровщині починає діяти заборона на вилов раків.

Про це повідомили на сайті Дніпропетровського рибоохоронного патруля.

Зазначається, що обмеження діятимуть до 30 вересня, тобто на період другої линьки раків.

Линька раків відбувається один-два рази на рік у дорослих особин, а в молодих – щоразу при рості та розвитку. Вона триває від кількох годин до однієї доби. Проте період формування та зміцнення нового панцира може тривати від одного до півтора місяця. Саме в цей час і діє заборона на вилов цих річкових мешканців, – сказано у повідомленні.

Яке покарання за порушення заборони на вилов раків

За кожного незаконно виловленого рака порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 3 332 гривень та штраф – до 680 гривень.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині заборонять ловити раків: коли та чому

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині офіційно дозволили риболовлю

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині заборонять ловити раків: коли та чомуУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині заборонять ловити раків: коли та чомуРусский

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