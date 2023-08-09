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Трагічна ніч на Дніпропетровщині: росіяни обстріляли Нікопольщину, загинув 18-річний хлопець

Сьогодні 07:42
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Росіяни продовжують тероризувати Дніпропетровщину.

Новости Днепра про Трагічна ніч на Дніпропетровщині: росіяни обстріляли Нікопольщину, загинув 18-річний хлопець

Від вечора вони тричі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. Били по Нікополю та Марганецькій громаді.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

На жаль, загинув 18-річний хлопець.

Ще троє чоловіків отримали поранення. 21-річного хлопця госпіталізували до травматології. У нього діагностували мінно-вибухову травму, рану грудної клітини та плеча. Зараз він знаходиться у задовільному стані. Два чоловіки 44 та 35 років також отримали осколкові поранення, але не важкі. Обом надали необхідну медичну допомогу. Лікуватимуться амбулаторно.

Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено храм, 5 житлових будинків, 2 господарські споруди, автомобіль, 4 лінії електропередачі та газопровід.

Країна-терорист відповість за всі свої військові злочини, скоєні проти українського народу. Не забудемо і не пробачимо, – відзначив Лукашук.

Новости Днепра про Трагічна ніч на Дніпропетровщині: росіяни обстріляли Нікопольщину, загинув 18-річний хлопець

Новости Днепра про Трагічна ніч на Дніпропетровщині: росіяни обстріляли Нікопольщину, загинув 18-річний хлопець

Новости Днепра про Трагічна ніч на Дніпропетровщині: росіяни обстріляли Нікопольщину, загинув 18-річний хлопець

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Новости Днепра про Трагічна ніч на Дніпропетровщині: росіяни обстріляли Нікопольщину, загинув 18-річний хлопецьУкраїнська

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