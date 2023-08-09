У Дніпрі на Перемозі загорілася квартира в багатоповерхівці: що відомо (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні рано-вранці мешканці житлового масиву Перемога могли бачити дим в квартирі однієї із багатоповерхівок. Як з'ясувалося, там сталася пожежа.

Як розповіли у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області, о 05:03 до Служби порятунку повідомили про займання квартири в будинку, розташованому на вул. Набережна Перемоги.

Рятувальники оперативно прибули на місце. Там вони встановили, що з вікна квартири на дванадцятому поверсі дванадцятиповерхового будинку йде щільний дим та вибивається полум’я. ДСНС-ники потрапили до помешкання та приступили до гасіння пожежі.

Полум’я локалізували о 05:47 та ліквідували о 05:53. Вогонь знищив домашнє майно та пошкодив 3 пластикові вікна, балконні пластикові двері та вхідні двері.

Загальна площа пожежі склала 18 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 15 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Будь ласка, будьте обережні з вогнем, особливо у побуті!

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