У Дніпрі на Перемозі загорілася квартира в багатоповерхівці: що відомо (ФОТО, ВІДЕО)

Як розповіли у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області, о 05:03 до Служби порятунку повідомили про займання квартири в будинку, розташованому на вул. Набережна Перемоги.
Рятувальники оперативно прибули на місце. Там вони встановили, що з вікна квартири на дванадцятому поверсі дванадцятиповерхового будинку йде щільний дим та вибивається полум’я. ДСНС-ники потрапили до помешкання та приступили до гасіння пожежі.
Полум’я локалізували о 05:47 та ліквідували о 05:53. Вогонь знищив домашнє майно та пошкодив 3 пластикові вікна, балконні пластикові двері та вхідні двері.
Загальна площа пожежі склала 18 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння займання залучили 15 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Будь ласка, будьте обережні з вогнем, особливо у побуті!
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