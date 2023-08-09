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На Днепропетровщине запретят ловить раков: когда и почему

Сегодня 10:00
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Новости Днепра про На Днепропетровщине запретят ловить раков: когда и почему

С 15 августа на Днепропетровщине начинает действовать запрет на вылов раков.

Об этом сообщили на сайте Днепропетровского рыбоохранного патруля.

Отмечается, что ограничения будут действовать до 30 сентября, то есть на период второй линьки раков.

Линька раков происходит один-два раза в год у взрослых особей, а у молодых – каждый раз при росте и развитии. Она длится от нескольких часов до одних суток. Однако период формирования и укрепления нового панциря может занять от одного до полутора месяцев. Именно в это время и действует запрет на лов этих речных жителей, — говорится в сообщении.

Какое наказание за нарушение запрета на вылов раков

За каждого незаконно выловленного рака нарушителю придется заплатить ущерб в размере 3 332 гривен и штраф – до 680 гривен.

Новости Днепра про На Днепропетровщине запретят ловить раков: когда и почему

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине официально разрешили ловить рыбу.

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