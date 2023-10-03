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В Украине планируют снять ограничения по возрасту для призыва в армию

Сегодня 10:31
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В Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагается разрешить призывать на службу мужчин старше 60 лет.

Новости Днепра про В Украине планируют снять ограничения по возрасту для призыва в армию

В то же время это будет не принудительно, а только по желанию призывника и при условии, если его признают пригодным по состоянию здоровья. Таким образом, депутаты хотят избежать эйджизма.

Будут учитывать также опыт службы и профессиональную подготовку, говорится в карточке предложенного законопроекта на сайте Верховной Рады.

Если такие изменения примут, то у мужчин старше 60 лет будет возможность мобилизоваться. Кроме того, повышают возрастной ценз для других военных. Для рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава – с 60 до 65 лет, для высшего военного руководства – с 65 до 70 лет.

Условия для взятия на службу мужчины старше 60 лет:

  • высокая профессиональная подготовка;
  • опыт практической работы;
  • признание ВЛК годным по состоянию здоровья;
  • добровольное желание служить в рядах ВСУ.

Как отмечают нардепы, многие военные хотели мобилизоваться, но из-за ограничений по возрасту они этого сделать не могли, хотя имели мотивацию и физическую пригодность.

За это время уже есть обращение в суд такой категории лиц с просьбой предоставить возможность прохождения военной службы, прецеденты по которым, к сожалению, решаются не в пользу этих лиц, — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Если поправку к закону примут, тогда военные, которые уже служат, смогут не идти «на пенсию», когда им исполнится 60 лет, а продолжать службу, конечно, при условии прохождения ВКЛ.

Нардепы отметили, что подобную якобы несостоятельность лиц старше 60 лет приобщаться к службе в армии можно назвать дискриминацией по возрастному признаку, то есть эйджизмом.

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