В Україні планують зняти обмеження за віком для призову в армію

У Раді зареєстрували законопроєкт, у якому пропонується дозволити призивати на службу чоловіків, яким понад 60 років.

Водночас це буде не примусово, а тільки за бажанням призовника і за умови, якщо його визнають придатним за станом здоров’я. Таким чином депутати хочуть уникнути ейджизму. Зважатимуть також на досвід служби та професійну підготовку, йдеться у картці запропонованого законопроєкту на сайті Верховної Ради. Якщо такі зміни ухвалять, то у чоловіків, старших за 60 років буде можливість мобілізуватися. Крім цього, підвищують віковий ценз для інших військових. Для рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого і старшого офіцерського складу – з 60 до 65 років, для вищого військового керівництва — з 65 до 70 років.

Умови для взяття на службу чоловіка, якому понад 60 років:

висока професійна підготовка;

досвід практичної роботи;

визнання ВЛК придатним за станом здоров’я;

добровільне бажання служити в лавах ЗСУ.

Як зазначають нардепи, багато хто з військових хотів мобілізуватися, але через обмеження за віком вони цього зробити не могли, хоча мали мотивацію та фізичну придатність.

За цей час уже є звернення до суду такої категорії осіб із проханням надати можливість проходження військової служби, прецеденти за якими, на жаль, вирішуються не на користь цих осіб, — йдеться в пояснювальній записці до проєкту закону.

Якщо поправку до закону приймуть, тоді військові, які вже служать зможуть не йти “на пенсію”, коли їм виповниться 60 років, а продовжувати службу, звичайно за умови проходження ВКЛ.

Нардепи зазначили, що подібну нібито неспроможність осіб, старших за 60 років, долучатися до служби в армії можна назвати дискримінацією за віковою ознакою, тобто ейджизмом.

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