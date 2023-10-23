В Украине отменят «заочку» в вузах: что будет вместо нее

В целом, систему высшего образования в Украине хотят «вестернизировать» и дать больше свободы студентам.

Это одно из кардинальных изменений, которые ждут сферуобразования Украины.

Эта услуга пока доступна не всем.

В июле 1990 года Верховная Рада приняла Декларацию о государственном…

В Украине уже в 2024 году может появиться сотовая связь…

Появилось еще одно видео ракетного удара по терминалу «Новой почты» на Харьковщине Поздно вечером 21 октября войска рф нанесли удар ракетами С-300 по терминалу «Новой почты» в селе Коротич в Харьковской области. 3 просмотров

Как раньше выглядела одна из самых богатых церквей Днепра: ее снесли в 1970-х годах (ФОТО) Улицы и площади Днепра хранят его историю, на месте разрушенных зданий возводятся новые, а то, как выглядели более ранние строения города можно увидеть только на фото. Много зданий в городе пострадало во время Второй мировой войны, позже их не стали… 4 просмотров