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В Украине отменят «заочку» в вузах: что будет вместо нее

Сегодня 16:08
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В Украине отменят заочное обучение.

Новости Днепра про В Украине отменят

Это одно из кардинальных изменений, которые ждут сферуобразования Украины.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

В целом, систему высшего образования в Украине хотят «вестернизировать» и дать больше свободы студентам.

Какие нововведения:

  • Студенты по контракту смогут регулировать срок обучения посредством создания удобного для них графика. Если раньше бакалавриат длился четыре фиксированных года, то теперь студенты могут учиться от трех до шести лет. Все зависит от графика, который они изберут себе. То есть, можно выполнить 30 кредитов в год или 80. Сейчас за год получатели образования должны набрать 60 кредитов ЕКТС.
  • После первого-второго курса можно будет выбрать специальность по душе, а затем изучать общие предметы. Это касается социальных наук. То есть сначала студенты получают знания по междисциплинарным предметам, а затем выбирают определенную специализацию. К примеру, политологию.
  • Дистанционное обучение вместо заочного или вечернего. В МОН решили отказаться от советского формата заочного образования, а абитуриенты могут выбрать дистанционку, если не имеют возможности учиться на «дневном».
  • Также будет больше выборочных курсов и минимальное количество аудиторных занятий в вузе.

Детальнее на инфографике:

Новости Днепра про В Украине отменят

Новости Днепра про В Украине отменят

Новости Днепра про В Украине отменят

Новости Днепра про В Украине отменят

Новости Днепра про В Украине отменят

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