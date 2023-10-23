В Украине отменят «заочку» в вузах: что будет вместо нее

Это одно из кардинальных изменений, которые ждут сферуобразования Украины.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
В целом, систему высшего образования в Украине хотят «вестернизировать» и дать больше свободы студентам.
Детальнее на инфографике:
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