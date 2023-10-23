В Україні скасують “заочку” у вишах: що буде замість неї
В Україні скасують “заочку” у вишах: що буде замість неї
Сьогодні 16:08
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В Україні скасують заочне навчання.
Це одна із кардинальних змін, які провадять у сфері освіти України.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Загалом систему вищої освіти в Україні хочуть “вестернізувати” та дати більше свободи студентам.
Які нововведення:
Студенти за контрактом зможуть регулювати термін навчання за допомогою сформування зручного для них графіку. Якщо раніше бакалавріат тривав чотири фіксовані роки, то відтепер студенти можуть вчитися від трьох до шести років. Усе залежить від графіка, який вони оберуть для себе. Тобто можна виконати 30 кредитів на рік або 80. Зараз за рік отримувачі освіти мають набрати 60 кредитів ЄКТС.
Після першого-другого курсу можна буде вибрати спеціальність до душі, а до того вивчати загальні предмети. Це стосується соціальних наук. Тобто спочатку студенти отримують знання з міждисциплінарних предметів, а потім обирають певну спеціалізацію. До прикладу, політологію.
Дистанційне навчання замість заочного чи вечірнього. У МОН вирішили відмовитися від радянського формату заочної освіти, натомість абітурієнти можуть обрати дистанційку, якщо не мають змоги вчитися на “денному”.
Також буде більше вибіркових курсів і мінімальна кількість аудиторних занять у виші.
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