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  • В Украине хотят строже наказывать «беглецов» за границу и тех, кто им помогает: появился законопроект

В Украине хотят строже наказывать «беглецов» за границу и тех, кто им помогает: появился законопроект

Сегодня 14:21
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Верховная Рада зарегистрировала проект закона, которым планируют внести изменения в статьи Уголовного кодекса Украины, касающиеся наказания людей, пытавшихся незаконно пересечь границу Украины.

Новости Днепра про В Украине хотят строже наказывать

Верховная Рада зарегистрировала новый «Проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины с целью уклонения от призыва на военную службу».

Это произошло после того, как на рассмотрение профильных комитетов был внесен новый законопроект о мобилизации.

Новости Днепра про В Украине хотят строже наказывать

Нардепы хотят усилить ответственность и для тех, кто сбегает из Украины, чтобы не служить, и для тех, кто им помогает. Рассказываем, что удалось узнать о возможных правках из сравнительной таблицы к закону.

Если сейчас за незаконную переправку граждан Украины за границу наказывают лишением свободы на срок от трех до пяти лет, то когда изменения к закону примут, таким «перевозчикам» грозит срок от пяти до семи лет.

Суровее хотят наказывать и за незаконное пересечение границы во время военного положения, если целью нарушителя было уклонение от службы. Такой проступок наказывается лишением свободы на срок до трех лет. Если поправки будут приняты, то возможный срок заключения составит от трех до пяти лет.

За повторный или «групповой» побег сейчас можно получить от трех до пяти лет, а если незаконное пересечение границы было с оружием — от пяти до восьми. В новом законе наказание увеличится:

Те же действия, совершенные повторно или группой лиц, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с насилием или с применением оружия, — наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Однако к закону предлагают добавить «амнистию», если «беглец» вернется в Украину в течение шести месяцев после пересечения границы и признает свою вину. Тогда его наказывать не будут.

Лицо, осуществившее пересечение государственной границы Украины с целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, освобождается от уголовной ответственности за преступление, предусмотренное частью первой настоящей статьи, в случае/если такое лицо вернулось на территорию Украины в течение шести месяцев с момента пересечения границы и добровольно заявило о факте совершения преступления работникам Государственной пограничной службы Украины, — говорится в сравнительной таблице.

Заметим, что это пока что законопроект, который только вынесли на рассмотрение профильного комитета, поэтому возможны изменения.

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