В Україні хочуть суворіше карати “втікачів” за кордон та тих, хто їм допомагає: з’явився законопроєкт

Верховна Рада зареєструвала проєкт закону, яким планують внести зміни до статей Кримінального кодексу України, які стосуються людей, що намагалися незаконно перетнути кордон України.

Верховна Рада зареєструвала новий “Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України з метою ухилення від призову на військову службу”.

Це сталося після того, як на розгляд профільних комітетів внесли новий законопроєкт про мобілізацію.

Нардепи хочуть посилити відповідальність і для тих, хто втікає з України, аби уникнути військової служби, і для тих, хто їм допомагає. Розповідаємо, що вдалося дізнатися про можливі правки із порівняльної таблиці до закону.

Якщо зараз за незаконне переправлення громадян України за кордон карають позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, то коли зміни до закону ухвалять, таким “перевізникам” загрожуватиме строк від п’яти до семи років.

Суворіше хочуть карати і за незаконний перетин кордону під час воєнного стану, якщо метою порушника було ухилення від служби. Такий проступок наразі карається позбавленням волі на строк до трьох років. Якщо поправки ухвалять, то можливий термін ув’язнення становитиме від трьох до п’яти років.

За повторну чи “групову” втечу зараз можна отримати від трьох до п’яти років, а якщо незаконний перетин кордону був зі зброєю – від п’яти до восьми. У новому законі покарання збільшиться:

Ті самі дії, вчинені повторно або групою осіб, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, поєднані з насильством або із застосуванням зброї, – караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Однак до закону пропонують додати “амністію”, якщо “втікач” повернеться до України упродовж шести місяців після перетину кордону та визнає свою вину. Тоді його карати не будуть.

Особа, яка здійснила перетин державного кордону України з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період,

звільняється від кримінальної відповідальності за злочин, передбачений частиною першою цієї статті, у випадку/якщо така особа повернулась на територію України впродовж шести місяців з моменту перетину кордону та добровільно заявила про факт скоєння злочину працівникам Державної прикордонної служби України, – йдеться у порівняльній таблиці.

Зауважимо, це поки що законопроєкт, який тільки винесли на розгляд профільного комітету, тож можливі зміни.

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