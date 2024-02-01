Сто років тому у Дніпрі вже перейменовували топоніми: які назви вибирали

У Дніпрі триває процес дерусифікації топонімів.

Так, учора, 31 січня, на сесії міської ради депутати ухвалили рішення про перейменування понад 90 вулиць та провулків. Відтепер вулиця Титова буде вулицею Незалежності, проспект Гагаріна – проспектом Науки, вулиця Софії Ковалевської – вулицею Галини Мазепи тощо. Повний перелік шукайте ТУТ!

Але назви топонімів змінювали і 100 років тому.

Так, у мережі показали публікацію з газети “Звезда”, яка датується 20 червня 1923 роком. У ній йдеться про перейменування понад 30 топонімів у тодішньому Катеринославі (саму назву міста змінили 1926 року на Дніпропетровськ, а вже у травні 2016-го Дніпро став Дніпром).

Так, сто років тому у місті перейменували Соборну площу – вона стала Жовтневою (пізніше історичну назву повернули). Зміни торкнулися і центрального проспекту міста (зараз Яворницького) – тоді він мав назву Катерининський, а став – імені Карла Маркса. Перейменували тоді і вулицю Троїцьку – вона стала Червоною (пізніше історичну назву повернули на карту міста).

Повний перелік дивіться на фото:

Джерело: ФБ-спільнота “Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”.

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