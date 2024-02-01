Сто років тому у Дніпрі вже перейменовували топоніми: які назви вибирали

Так, учора, 31 січня, на сесії міської ради депутати ухвалили рішення про перейменування понад 90 вулиць та провулків. Відтепер вулиця Титова буде вулицею Незалежності, проспект Гагаріна – проспектом Науки, вулиця Софії Ковалевської – вулицею Галини Мазепи тощо. Повний перелік шукайте ТУТ!
Але назви топонімів змінювали і 100 років тому.
Так, у мережі показали публікацію з газети “Звезда”, яка датується 20 червня 1923 роком. У ній йдеться про перейменування понад 30 топонімів у тодішньому Катеринославі (саму назву міста змінили 1926 року на Дніпропетровськ, а вже у травні 2016-го Дніпро став Дніпром).
Так, сто років тому у місті перейменували Соборну площу – вона стала Жовтневою (пізніше історичну назву повернули). Зміни торкнулися і центрального проспекту міста (зараз Яворницького) – тоді він мав назву Катерининський, а став – імені Карла Маркса. Перейменували тоді і вулицю Троїцьку – вона стала Червоною (пізніше історичну назву повернули на карту міста).
Повний перелік дивіться на фото:
Джерело: ФБ-спільнота “Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”.
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