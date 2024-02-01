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  • Сто років тому у Дніпрі вже перейменовували топоніми: які назви вибирали

Сто років тому у Дніпрі вже перейменовували топоніми: які назви вибирали

Сьогодні 10:58
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У Дніпрі триває процес дерусифікації топонімів.

Новости Днепра про Сто років тому у Дніпрі вже перейменовували топоніми: які назви вибирали

Так, учора, 31 січня, на сесії міської ради депутати ухвалили рішення про перейменування понад 90 вулиць та провулків. Відтепер вулиця Титова буде вулицею Незалежності, проспект Гагаріна – проспектом Науки, вулиця Софії Ковалевської – вулицею Галини Мазепи тощо. Повний перелік шукайте ТУТ!

Але назви топонімів змінювали і 100 років тому.

Так, у мережі показали публікацію з газети “Звезда”, яка датується 20 червня 1923 роком. У ній йдеться про перейменування понад 30 топонімів у тодішньому Катеринославі (саму назву міста змінили 1926 року на Дніпропетровськ, а вже у травні 2016-го Дніпро став Дніпром).

Новости Днепра про Сто років тому у Дніпрі вже перейменовували топоніми: які назви вибирали

Так, сто років тому у місті перейменували Соборну площу – вона стала Жовтневою (пізніше історичну назву повернули). Зміни торкнулися і центрального проспекту міста (зараз Яворницького) – тоді він мав назву Катерининський, а став – імені Карла Маркса. Перейменували тоді і вулицю Троїцьку – вона стала Червоною (пізніше історичну назву повернули на карту міста).

Повний перелік дивіться на фото:

Новости Днепра про Сто років тому у Дніпрі вже перейменовували топоніми: які назви вибирали

Джерело: ФБ-спільнота “Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”.

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Новости Днепра про Сто років тому у Дніпрі вже перейменовували топоніми: які назви вибиралиУкраїнська

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