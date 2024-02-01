У Дніпрі затримали можливого вбивцю неповнолітньої дівчинки, тіло якої знайшли вчора у канаві

Учора, 31 січня, у Самарському районі міста у канаві знайшли тіло дитини з ножовими пораненнями. Як уточнили у поліції, це була 11-річна зникла кілька днів тому дівчинка.

Поліцейські встановили, що 28 січня неповнолітня поїхала до подруги. 30 числа вона перестала виходити на зв’язок і мати дитини звернулася до поліції. Правоохоронці почали шукати зниклу, опитали її знайомих і друзів та перевірили громадські місця, однак знайти дитину не вдалося.

31 січня в ході подальших пошуків тіло дівчинки з ножовими пораненнями виявили у канаві в Самарському районі міста.

У результаті ретельного огляду місця події та з’ясування всіх обставин поліцейські встановили, що до умисного вбивства причетний 23-річний чоловік. Наразі його затримано. Містянину повідомили про підозру за ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Знаряддя злочину – вилучили. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Також поліцейські додатково розпочали кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).

Зазначимо, раніше повідомлялося, що дівчинці 12 років. Тепер же у матеріалах поліції вказано, що їй 11 років.

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