У Новомосковську через перенесення зупинки здешевшає проїзд, але є нюанс

У Новомосковську на Дніпропетровщині заяви про здешевшання проїзду через перенесення зупинки.

Це стосується тільки приміських маршрутів.

Як повідомили у Новомосковській громаді, від 1 лютого змінили розташування зупинки громадського транспорту “Літак”

Таке рішення ухвалили після неодноразових скарг мешканців міста щодо незручностей та небезпеки, які створювалися на зупинці “Літак”. Автобуси скупчувалися поблизу пішохідного переходу, заважаючи учасникам дорожнього руху.

З лютого зупинку перенесли на 80 метрів по вулиці Гетьманській (поблизу Сіті-центру). Через те, що автобуси будуть стояти не на території автостанції, на 10% зменшиться вартість проїзду на міжміських маршрутах.

У звʼязку з цим, відбудеться здешевлення вартості проїзду з вищевказаної зупинки на 10% на приміських маршрутах за рахунок скасування автостанційного сбору (плати за надання обов’язкових послуг автостанціями, що справляється з осіб, які придбавають квитки на проїзд автобусами приміських, міжміських маршрутів, і включається до вартості квитка), – йдеться у повідомленні.

З 1 лютого пасажири мають чекати на автобус на зупинковому майданчику, що розташований в районі будівлі №34 по вул. Гетьманській (Сіті-центр).

Наразі працівники комунальних служб проводять останні підготовчі роботи щодо вводу зупинки в експлуатацію.

Однак за словами місцевих, у перший день нововведення виникли проблеми. Представники автостанції, звідки прибрали автобуси, тепер нібито бігають за пасажирами, аби ті купили квитки у касах, які залишилися на старому місці, а якщо цього не зробити – людину до салону не пускають.

Тож поки що обіцяного здешевшання люди не помітили.

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