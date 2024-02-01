Легкоатлетка из Днепра установила новый рекорд сезона в мире

Поздравляем и желаем новых побед!

Спортсменка из Днепра Ярослава Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту в немецком Коттбусе с результатом 2 м 04 см и установила рекорд сезона в мире.

Об этом сообщают СМИ.

Соревнования World Athletics Indoor Tour прошли в среду, 31 января. «Золото» завоевала Магучих, взяв со второй попытки планку 2,04 м. «Серебро» выиграла Имке Оннен из Германии, которая прыгнула на 1,94 м. «Бронзу» поделили литовка Айрине Пальшите и Сафина Садуллаева из Узбекистана, которые преодолели высоту в 1,86 м.

Ярослава Магучих прыжком на 2,04 м превзошла лучшее достижение сезона в мире в помещениях. До этого рекорд принадлежал австралийке Николе Олислагерс, которая преодолела планку на 2,03 м.

Напомним, ранее мы писали, что спортсменка из Днепра завоевала «золото» и «серебро» на Кубке Европы по фехтованию.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: