В бою за Украину погиб 34-летний Александр Гордополов из Днепра

Склоним головы перед мужественным и решительным Защитником! Вечная слава и светлая память украинскому Герою! – отметили в Самарском РТЦК и СП.

Александр служил в должности командира отделения взвода технического обеспечения танкового батальона одной из воинских частей.

Об этом сообщает Самарский РТЦК и СП.

21 января 2024 года возле н. п. Птичье Донецкой области погиб 34-летний воин из Днепра Александр Гордополов.

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