В бою за Украину погиб 34-летний Александр Гордополов из Днепра

21 января 2024 года возле н. п. Птичье Донецкой области погиб 34-летний воин из Днепра Александр Гордополов.
Об этом сообщает Самарский РТЦК и СП.
Александр служил в должности командира отделения взвода технического обеспечения танкового батальона одной из воинских частей.
Склоним головы перед мужественным и решительным Защитником! Вечная слава и светлая память украинскому Герою! – отметили в Самарском РТЦК и СП.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким воина!
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