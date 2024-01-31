Новый пик не за горами: в Днепре и области выросло количество заболевших гриппом и ОРВИ

Об этом сообщает заведующая отделением организации эпидемиологических исследований ГУ «Днепропетровский ОЦКПХ МЗ Украины» Елена Кузьменко.
За последнюю неделю января, а именно с 22 по 28 число, в Днепропетровской области ОРВИ, включая COVID-19, заболело 9570 человек, из них 3828 (40%) — дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 9,1% (среди взрослого населения на 1,1%, а среди детей до 17 лет – на 24%).
Данные собирали в больницах Днепра и области.
Однако интенсивный показатель заболеваемости по области (309,4) пока ниже эпидемического порога и составляет 47,7%.
Общее количество госпитализированных лиц с ОРВИ на уровне прошлой недели, а среди детей выросло на 7,4%. Нуждались в госпитализации 408 больных (4,3% от заболевших), из них 199 детей (5,2% от заболевших детей).
COVID-19 заболели 433 человека. Из них дети до 17 лет – 39 человек. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 8,5%.
С начала эпидемического сезона 2023/2024гг. в Днепропетровской области:
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