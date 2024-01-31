Из плена вернулся военный, чью семью в прошлом году убила ракета в Днепре: история защитника

Историю мужчины рассказали представители Координационного штаба по вопросам обращения с пленными.
31 января удалось вернуть 207 пленных украинцев. Среди них нацгвардейцы, защитники «Азовстали», Змеиного и другие военные, защищавшие Украину эти два года.
Из вражеского плена удалось спасти младшего сержанта Захара. Его семья погибла в доме на Победе, куда 14 января 2023 ударила российская ракета. Выжила только старшая дочь Руслана, которой в тот день не было дома, потому что она ездила в Одессу по делам. О смерти ее мамы Татьяны мы рассказывали раньше.
Захар и Татьяна попали в плен в мае 2022 года, когда защитники «Азовстали» получили приказ сохранить свою жизнь и прекратить борьбу. В октябре 2022 года Татьяна вернулась в Украину и вместе с детьми поселилась в Днепре.
Однако 14 января россияне ударили ракетой в многоэтажку, где жила семья. Защитница погибла под завалами вместе с младшей дочерью и матерью мужчины. Старшая 19-летняя дочь Руслана сегодня ждет возвращения папы.
Напомним, из плена на Днепропетровщину также вернулись шесть криворожцев.
С момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить уже 3035 Защитников и Защитниц. Выражаем признательность Объединенным Арабским Эмиратам за оказанную помощь и содействие в организации этого обмена, — отметили в Координационном штабе по работе с пленными.
Читайте также:
Автор:
Депутаты Днепровского городского совета обратились в Национальное агентство по вопросам…
Сегодня, 31 января, прошел обмен пленными с россией. Домой вернулись…
В Днепре насчитывается несколько сотен ресторанов, кафе, бистро, кофеен. Среди…
В Днепре со второй попытки переименовали проспект Гагарина и 90…
Электронки-убийцы уже в Кривом Роге.
Депутаты Днепровского городского совета обратились в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с просьбой внести турецкую строительную компанию Limak в список международных спонсоров войны.
Сегодня, 31 января, прошел обмен пленными с россией. Домой вернулись 207 украинцев.
В Днепре насчитывается несколько сотен ресторанов, кафе, бистро, кофеен. Среди них есть большое количество заведений, где можно попробовать блюда европейской, украинской и других кухонь. Но таких ресторанов, где представлена только одна определенная кухня – не так уж и много.
Спасибо нашим защитникам!
Спустя четыре года вынесли приговор мужчине, который похитил двух подростков, потому что подумал, что они его обокрали.
В Днепре со второй попытки переименовали проспект Гагарина и 90 улиц.
Важная информация!
Набережная Днепра – это украшение города и любимое место для прогулок и отдыха многих людей.
На Днепропетровщине, несмотря на войну, наблюдают бейби-бум.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!