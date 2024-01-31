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  • Из плена вернулся военный, чью семью в прошлом году убила ракета в Днепре: история защитника

Из плена вернулся военный, чью семью в прошлом году убила ракета в Днепре: история защитника

Сегодня 16:07
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Пока мужчина был в плену, враг убил почти всю его семью в Днепре.

Новости Днепра про Из плена вернулся военный, чью семью в прошлом году убила ракета в Днепре: история защитника

Историю мужчины рассказали представители Координационного штаба по вопросам обращения с пленными.

31 января удалось вернуть 207 пленных украинцев. Среди них нацгвардейцы, защитники «Азовстали», Змеиного и другие военные, защищавшие Украину эти два года.

Из вражеского плена удалось спасти младшего сержанта Захара. Его семья погибла в доме на Победе, куда 14 января 2023 ударила российская ракета. Выжила только старшая дочь Руслана, которой в тот день не было дома, потому что она ездила в Одессу по делам. О смерти ее мамы Татьяны мы рассказывали раньше.

Захар и Татьяна попали в плен в мае 2022 года, когда защитники «Азовстали» получили приказ сохранить свою жизнь и прекратить борьбу. В октябре 2022 года Татьяна вернулась в Украину и вместе с детьми поселилась в Днепре.

Однако 14 января россияне ударили ракетой в многоэтажку, где жила семья. Защитница погибла под завалами вместе с младшей дочерью и матерью мужчины. Старшая 19-летняя дочь Руслана сегодня ждет возвращения папы.

Напомним, из плена на Днепропетровщину также вернулись шесть криворожцев.

С момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить уже 3035 Защитников и Защитниц. Выражаем признательность Объединенным Арабским Эмиратам за оказанную помощь и содействие в организации этого обмена, — отметили в Координационном штабе по работе с пленными.

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Новости Днепра про Из плена вернулся военный, чью семью в прошлом году убила ракета в Днепре: история защитникаУкраїнська Новости Днепра про Из плена вернулся военный, чью семью в прошлом году убила ракета в Днепре: история защитникаРусский

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