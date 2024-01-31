31 января в Днепре три популярных троллейбуса закончат работу раньше

Сегодня, 31 января, в Днепре троллейбусы №19, №А, №Б закончат свою работу раньше. Изменения связаны с ремонтом контактной сети на улице Рабочей.
Об этом сообщили в департаменте транспорта.
Последние отправления с конечных остановок:
Троллейбусы №19:
Троллейбусы «А»:
Троллейбусы «Б»:
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
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