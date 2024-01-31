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31 января в Днепре три популярных троллейбуса закончат работу раньше

Сегодня 13:24
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Важная информация!

Новости Днепра про 31 января в Днепре три популярных троллейбуса закончат работу раньше

Сегодня, 31 января, в Днепре троллейбусы №19, №А, №Б закончат свою работу раньше. Изменения связаны с ремонтом контактной сети на улице Рабочей.

Об этом сообщили в департаменте транспорта.

Последние отправления с конечных остановок:

Троллейбусы №19:

  • от ж/м Тополь-3 в 20:05;
  • от ул. Национальной Гвардии в 20:43.

Троллейбусы «А»:

  • от ул. Титова в 20:24;
  • от Исторического музея в 19:57.

Троллейбусы «Б»:

  • от ул. Титова в 19:45;
  • от Железнодорожного вокзала в 20:27.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

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