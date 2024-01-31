31 січня у Дніпрі три популярні тролейбуси закінчать роботу раніше

Сьогодні, 31 січня, у Дніпрі тролейбуси №19, №А, №Б закінчать свою роботу раніше. Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі на вулиці Робочій.
Про це повідомили у департаменті транспорту.
Останні відправлення з кінцевих зупинок:
Тролейбуси №19:
Тролейбуси «А»:
Тролейбуси «Б»:
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
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