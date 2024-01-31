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31 січня у Дніпрі три популярні тролейбуси закінчать роботу раніше

Сьогодні 13:24
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Важлива інформація!

Новости Днепра про 31 січня у Дніпрі три популярні тролейбуси закінчать роботу раніше

Сьогодні, 31 січня, у Дніпрі тролейбуси №19, №А, №Б закінчать свою роботу раніше. Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі на вулиці Робочій.

Про це повідомили у департаменті транспорту.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

Тролейбуси №19:

  • від ж/м Тополя-3 о 20:05;
  • від вул. Національної Гвардії о 20:43.

Тролейбуси «А»:

  • від вул. Титова о 20:24;
  • від Історичного музею о 19:57.

Тролейбуси «Б»:

  • від вул. Титова о 19:45;
  • від Залізничного вокзалу о 20:27.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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Новости Днепра про 31 січня у Дніпрі три популярні тролейбуси закінчать роботу ранішеУкраїнська

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