31 січня у Дніпрі три популярні тролейбуси закінчать роботу раніше

Важлива інформація!

Сьогодні, 31 січня, у Дніпрі тролейбуси №19, №А, №Б закінчать свою роботу раніше. Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі на вулиці Робочій.

Про це повідомили у департаменті транспорту.

Останні відправлення з кінцевих зупинок:

Тролейбуси №19:

від ж/м Тополя-3 о 20:05;

від вул. Національної Гвардії о 20:43.

Тролейбуси «А»:

від вул. Титова о 20:24;

від Історичного музею о 19:57.

Тролейбуси «Б»:

від вул. Титова о 19:45;

від Залізничного вокзалу о 20:27.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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