Жительница Каменского на своих двоих догнала автохама, протаранившего ее машину и сбежавшего (ВИДЕО)

Курьезная история произошла в Каменском на Днепропетровщине.

В Каменском женщина на своих двоих догнала проехавшего на красный водителя, который протаранил ее автомобиль и пытался скрыться с места ДТП. Событие зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Несмотря на то, что это достаточно обычное ДТП, эпичности ему хватает. Как видно на видео, одна из машин проигнорировала красный сигнал светофора и пыталась проскочить впереди другого автомобиля. Однако не судилось. Водитель протаранил транспорт и хотел скрыться с места аварии.

И ему это почти удалось, однако женщина, которая была за рулем изуродованного автомобиля, решила, что наглый водитель не может просто так уехать с места ДТП. Она выскочила из авто и с криками догоняла автохама, который уже поворачивал на перекрестке.

Самое эпическое то, что перед моментом аварии, перекресток проехали копы, которые даже не обратили внимания на то, что происходит позади. А женщине все ж удалось догнать подрезавший ее автомобиль.

К сожалению, потом видео обрывается, но надеемся, что конфликт разрешился справедливо.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: