Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Жительница Каменского на своих двоих догнала автохама, протаранившего ее машину и сбежавшего (ВИДЕО)

Жительница Каменского на своих двоих догнала автохама, протаранившего ее машину и сбежавшего (ВИДЕО)

Сегодня 11:08
просмотров

Курьезная история произошла в Каменском на Днепропетровщине.

Новости Днепра про Жительница Каменского на своих двоих догнала автохама, протаранившего ее машину и сбежавшего (ВИДЕО)

В Каменском женщина на своих двоих догнала проехавшего на красный водителя, который протаранил ее автомобиль и пытался скрыться с места ДТП. Событие зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Несмотря на то, что это достаточно обычное ДТП, эпичности ему хватает. Как видно на видео, одна из машин проигнорировала красный сигнал светофора и пыталась проскочить впереди другого автомобиля. Однако не судилось. Водитель протаранил транспорт и хотел скрыться с места аварии.

И ему это почти удалось, однако женщина, которая была за рулем изуродованного автомобиля, решила, что наглый водитель не может просто так уехать с места ДТП. Она выскочила из авто и с криками догоняла автохама, который уже поворачивал на перекрестке.

Самое эпическое то, что перед моментом аварии, перекресток проехали копы, которые даже не обратили внимания на то, что происходит позади. А женщине все ж удалось догнать подрезавший ее автомобиль.

К сожалению, потом видео обрывается, но надеемся, что конфликт разрешился справедливо.

Читайте также:

Новости Днепра про Жительница Каменского на своих двоих догнала автохама, протаранившего ее машину и сбежавшего (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Жительница Каменского на своих двоих догнала автохама, протаранившего ее машину и сбежавшего (ВИДЕО)Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре на Новом мосту произошло ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся на крышу (ВИДЕО)
Новости Днепра
Вчера 22:01
В Днепре на Новом мосту произошло ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся на крышу (ВИДЕО)

В Днепре на Новом мосту произошло жуткое ДТП.

В Синельниковском районе ракета попала около частного дома: что известно
Новости Днепра
Вчера 18:38
В Синельниковском районе ракета попала около частного дома: что известно

Кроме дронов-камикадзе, 30 января по Днепропетровщине попали ракетой.

Ушла из дома и не вернулась: в Днепре разыскивают 12-летнюю девочку
Новости Днепра
Вчера 16:12
Ушла из дома и не вернулась: в Днепре разыскивают 12-летнюю девочку

Присмотритесь внимательно к фото!

В Днепропетровской области 20-летнего парня, провалившегося под лед, нашли мертвым
Новости Днепра
Вчера 15:54
В Днепропетровской области 20-летнего парня, провалившегося под лед, нашли мертвым

В Днепропетровской области 20-летний мужчина погиб в ледяной воде.

Последние новости

Житель Днепра выиграл в лотерею более 2 миллионов гривен
Житель Днепра выиграл в лотерею более 2 миллионов гривен

Мужчина купил "счастливый" билет за 60 гривен.

Сегодня 10:20
7
просмотров
Погода на 31 января: в Днепре будет облачно с прояснениями
Погода на 31 января: в Днепре будет облачно с прояснениями

Хорошего дня, друзья!

Сегодня 06:15
4
просмотров
В Днепре на Новом мосту произошло ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся на крышу (ВИДЕО)
В Днепре на Новом мосту произошло ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся на крышу (ВИДЕО)

В Днепре на Новом мосту произошло жуткое ДТП.

Вчера 22:01
10
просмотров
Новый законопроект о мобилизации уже в Раде: Минобороны предоставило перечень ключевых изменений
Новый законопроект о мобилизации уже в Раде: Минобороны предоставило перечень ключевых изменений

Новый законопроект о мобилизации был внесен в Верховную Раду.

Вчера 21:03
6
просмотров
15-летний парень ездил по Днепру на стареньком ВАЗ пока патрульные не позвали маму
15-летний парень ездил по Днепру на стареньком ВАЗ пока патрульные не позвали маму

В Днепре остановили автомобиль с несовершеннолетним водителем.

Вчера 20:47
4
просмотров
Два лицея Днепра ждут изменения: в чем дело
Два лицея Днепра ждут изменения: в чем дело

В Днепре два лицея получат название.

Вчера 20:05
7
просмотров
В Кривом Роге жители общежитий перекрыли дороги, потому что им отключили электричество: подробности
В Кривом Роге жители общежитий перекрыли дороги, потому что им отключили электричество: подробности

В Кривом Роге люди перекрыли дороги, потому что им отрезали свет за долги.

Вчера 19:04
5
просмотров
В Синельниковском районе ракета попала около частного дома: что известно
В Синельниковском районе ракета попала около частного дома: что известно

Кроме дронов-камикадзе, 30 января по Днепропетровщине попали ракетой.

Вчера 18:38
4
просмотров
В Днепре котик залез на огромное дерево и запутался ошейником в ветке: что с ним
В Днепре котик залез на огромное дерево и запутался ошейником в ветке: что с ним

Пушистика спасали ГСЧС-ники.

Вчера 18:02
7
просмотров
В Днепре ушел из жизни известный музыкант и яхтсмен
В Днепре ушел из жизни известный музыкант и яхтсмен

В Днепре на 72-м году жизни скончался известный музыкант, тренер и яхтсмен.

Вчера 17:46
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх