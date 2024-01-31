Жительница Каменского на своих двоих догнала автохама, протаранившего ее машину и сбежавшего (ВИДЕО)

В Каменском женщина на своих двоих догнала проехавшего на красный водителя, который протаранил ее автомобиль и пытался скрыться с места ДТП. Событие зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Несмотря на то, что это достаточно обычное ДТП, эпичности ему хватает. Как видно на видео, одна из машин проигнорировала красный сигнал светофора и пыталась проскочить впереди другого автомобиля. Однако не судилось. Водитель протаранил транспорт и хотел скрыться с места аварии.
И ему это почти удалось, однако женщина, которая была за рулем изуродованного автомобиля, решила, что наглый водитель не может просто так уехать с места ДТП. Она выскочила из авто и с криками догоняла автохама, который уже поворачивал на перекрестке.
Самое эпическое то, что перед моментом аварии, перекресток проехали копы, которые даже не обратили внимания на то, что происходит позади. А женщине все ж удалось догнать подрезавший ее автомобиль.
К сожалению, потом видео обрывается, но надеемся, что конфликт разрешился справедливо.
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