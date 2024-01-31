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  • Жителька Кам’янського на своїх двох наздогнала автохама, який протаранив її машину і втік (ВІДЕО)

Жителька Кам’янського на своїх двох наздогнала автохама, який протаранив її машину і втік (ВІДЕО)

Сьогодні 11:08
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Курйозна історія трапилася в Кам'янському на Дніпропетровщині.

Новости Днепра про Жителька Кам'янського на своїх двох наздогнала автохама, який протаранив її машину і втік (ВІДЕО)

У Камʼянському жінка на своїх двох наздогнала водія, який проїхав на червоне, вдарив її автівку та намагався втекти з місця ДТП. Подію зафіксували камери відеонагляду. 

Попри те, що це досить звичайна ДТП, епічності їй вистачає. Як видно на відео, одна із машин проігнорувала червоний сигнал світлофора та намагалася проскочити попереду іншої автівки. Однак не судилося. Водій протаранив транспорт та хотів втекти з місця аварії. 

І йому це майже вдалося, однак жіночка, яка була за кермом понівеченої автівки, вирішила, що нахабний водій не може просто так поїхати з місця ДТП. Кермувальниця вискочила з авто та з криками доганяла автохама, який вже повертав на перехресті.

Найепічніше те, що перед моментом аварії, перехрестя проїхали копи, які навіть не звернули уваги на те, що коїться позаду. А жіночці таки вдалося наздогнати автівку, яка її підрізала.

На жаль, потім відео обривається, але сподіваємося, що конфлікт закінчився справедливо. 

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Новости Днепра про Жителька Кам'янського на своїх двох наздогнала автохама, який протаранив її машину і втік (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Жителька Кам'янського на своїх двох наздогнала автохама, який протаранив її машину і втік (ВІДЕО)Русский

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