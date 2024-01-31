Житель Днепра выиграл в лотерею более 2 миллионов гривен

Недавно житель Днепра выиграл в лотерею 2 268 000 грн.
Об этом сообщила Украинская национальная лотерея.
Отмечается, что свой выигрышный билет будущий джекпотист купил за 60 гривен 23 января в ТК «Нагорка».
По условиям лотереи, в билете было три цифровых комбинации: одна автоматическая, а две другие днепрянин выбрал самостоятельно из 45 возможных номеров. Именно та, которую горожанин подобрал сам, и принесла ему джекпот – 14 16 38 41 44.
Напомним, ранее мы писали, что 82-летняя жительница Днепра после 14 лет игры сорвала джекпот в известной лотерее и хочет в Париж.
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