Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Житель Днепра выиграл в лотерею более 2 миллионов гривен

Сегодня 10:20
просмотров

Мужчина купил "счастливый" билет за 60 гривен.

Новости Днепра про Житель Днепра выиграл в лотерею более 2 миллионов гривен

Недавно житель Днепра выиграл в лотерею 2 268 000 грн.

Об этом сообщила Украинская национальная лотерея.

Отмечается, что свой выигрышный билет будущий джекпотист купил за 60 гривен 23 января в ТК «Нагорка».

По условиям лотереи, в билете было три цифровых комбинации: одна автоматическая, а две другие днепрянин выбрал самостоятельно из 45 возможных номеров. Именно та, которую горожанин подобрал сам, и принесла ему джекпот – 14 16 38 41 44.

Напомним, ранее мы писали, что 82-летняя жительница Днепра после 14 лет игры сорвала джекпот в известной лотерее и хочет в Париж.

Читайте также:

Новости Днепра про Житель Днепра выиграл в лотерею более 2 миллионов гривенУкраїнська Новости Днепра про Житель Днепра выиграл в лотерею более 2 миллионов гривенРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре на Новом мосту произошло ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся на крышу (ВИДЕО)
Новости Днепра
Вчера 22:01
В Днепре на Новом мосту произошло ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся на крышу (ВИДЕО)

В Днепре на Новом мосту произошло жуткое ДТП.

15-летний парень ездил по Днепру на стареньком ВАЗ пока патрульные не позвали маму
Новости Днепра
Вчера 20:47
15-летний парень ездил по Днепру на стареньком ВАЗ пока патрульные не позвали маму

В Днепре остановили автомобиль с несовершеннолетним водителем.

Два лицея Днепра ждут изменения: в чем дело
Новости Днепра
Вчера 20:05
Два лицея Днепра ждут изменения: в чем дело

В Днепре два лицея получат название.

В Днепре котик залез на огромное дерево и запутался ошейником в ветке: что с ним
Новости Днепра
Вчера 18:02
В Днепре котик залез на огромное дерево и запутался ошейником в ветке: что с ним

Пушистика спасали ГСЧС-ники.

Последние новости

Жительница Каменского на своих двоих догнала автохама, протаранившего ее машину и сбежавшего (ВИДЕО)
Жительница Каменского на своих двоих догнала автохама, протаранившего ее машину и сбежавшего (ВИДЕО)

Курьезная история произошла в Каменском на Днепропетровщине.

Сегодня 11:08
1
просмотров
Погода на 31 января: в Днепре будет облачно с прояснениями
Погода на 31 января: в Днепре будет облачно с прояснениями

Хорошего дня, друзья!

Сегодня 06:15
4
просмотров
В Днепре на Новом мосту произошло ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся на крышу (ВИДЕО)
В Днепре на Новом мосту произошло ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся на крышу (ВИДЕО)

В Днепре на Новом мосту произошло жуткое ДТП.

Вчера 22:01
10
просмотров
Новый законопроект о мобилизации уже в Раде: Минобороны предоставило перечень ключевых изменений
Новый законопроект о мобилизации уже в Раде: Минобороны предоставило перечень ключевых изменений

Новый законопроект о мобилизации был внесен в Верховную Раду.

Вчера 21:03
6
просмотров
15-летний парень ездил по Днепру на стареньком ВАЗ пока патрульные не позвали маму
15-летний парень ездил по Днепру на стареньком ВАЗ пока патрульные не позвали маму

В Днепре остановили автомобиль с несовершеннолетним водителем.

Вчера 20:47
4
просмотров
Два лицея Днепра ждут изменения: в чем дело
Два лицея Днепра ждут изменения: в чем дело

В Днепре два лицея получат название.

Вчера 20:05
7
просмотров
В Кривом Роге жители общежитий перекрыли дороги, потому что им отключили электричество: подробности
В Кривом Роге жители общежитий перекрыли дороги, потому что им отключили электричество: подробности

В Кривом Роге люди перекрыли дороги, потому что им отрезали свет за долги.

Вчера 19:04
5
просмотров
В Синельниковском районе ракета попала около частного дома: что известно
В Синельниковском районе ракета попала около частного дома: что известно

Кроме дронов-камикадзе, 30 января по Днепропетровщине попали ракетой.

Вчера 18:38
4
просмотров
В Днепре котик залез на огромное дерево и запутался ошейником в ветке: что с ним
В Днепре котик залез на огромное дерево и запутался ошейником в ветке: что с ним

Пушистика спасали ГСЧС-ники.

Вчера 18:02
7
просмотров
В Днепре ушел из жизни известный музыкант и яхтсмен
В Днепре ушел из жизни известный музыкант и яхтсмен

В Днепре на 72-м году жизни скончался известный музыкант, тренер и яхтсмен.

Вчера 17:46
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх