В Днепре без отопления остались жители 66 домов: причина и адреса

Сегодня, 31 января, в Днепре жители 66 домов остались без отопления.
Как сообщили в Днепровском городском совете, коммунальщики устанавливают генератор на одной из котельных города, поэтому она временно остановлена.
Итак, частично без отопления дома по следующим адресам:
Теплоснабжение обещают возобновить сразу после завершения работ.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в начале февраля будут выключать газ: кому и почему.
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