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В Днепре без отопления остались жители 66 домов: причина и адреса

Сегодня 11:12
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Подачу тепла обещают возобновить сразу после завершения работ.

Новости Днепра про В Днепре без отопления остались жители 66 домов: причина и адреса

Сегодня, 31 января, в Днепре жители 66 домов остались без отопления.

Как сообщили в Днепровском городском совете, коммунальщики устанавливают генератор на одной из котельных города, поэтому она временно остановлена.

Итак, частично без отопления дома по следующим адресам:

  • ул. Владимира Антоновича;
  • ул. Михаила Драгоманова;
  • ул. Николая Руденко;
  • ул. Менахем-Мэндл Шнеерсон;
  • просп. Александра Поля;
  • просп. Леси Украинки;
  • бул. Батальона Днепр;
  • ул. Юрия Савченко.

Теплоснабжение обещают возобновить сразу после завершения работ.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в начале февраля будут выключать газ: кому и почему.

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Новости Днепра про В Днепре без отопления остались жители 66 домов: причина и адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре без отопления остались жители 66 домов: причина и адресаРусский

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