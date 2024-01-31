В Днепре без отопления остались жители 66 домов: причина и адреса

Подачу тепла обещают возобновить сразу после завершения работ.

Сегодня, 31 января, в Днепре жители 66 домов остались без отопления.

Как сообщили в Днепровском городском совете, коммунальщики устанавливают генератор на одной из котельных города, поэтому она временно остановлена.

Итак, частично без отопления дома по следующим адресам:

ул. Владимира Антоновича;

ул. Михаила Драгоманова;

ул. Николая Руденко;

ул. Менахем-Мэндл Шнеерсон;

просп. Александра Поля;

просп. Леси Украинки;

бул. Батальона Днепр;

ул. Юрия Савченко.

Теплоснабжение обещают возобновить сразу после завершения работ.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в начале февраля будут выключать газ: кому и почему.

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