У Дніпрі без опалення залишились мешканці 66 будинків: причина та адреси

Сьогодні, 31 січня, у Дніпрі мешканці 66 будинків залишились без опалення.
Як повідомили у Дніпровській міській раді, комунальники встановлюють генератор на одній із котелень міста, тому вона тимчасово зупинена.
Отже, частково без опалення знаходяться будинки за такими адресами:
Теплопостачання обіцяють відновити одразу після завершення робіт.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на початку лютого вимикатимуть газ: кому та чому.
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