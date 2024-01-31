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  • У Дніпрі без опалення залишились мешканці 66 будинків: причина та адреси

У Дніпрі без опалення залишились мешканці 66 будинків: причина та адреси

Сьогодні 11:12
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Подачу тепла обіцяють відновити одразу після завершення робіт.

Новости Днепра про У Дніпрі без опалення залишились мешканці 66 будинків: причина та адреси

Сьогодні, 31 січня, у Дніпрі мешканці 66 будинків залишились без опалення.

Як повідомили у Дніпровській міській раді, комунальники встановлюють генератор на одній із котелень міста, тому вона тимчасово зупинена.

Отже, частково без опалення знаходяться будинки за такими адресами:

  • вул. Володимира Антоновича;
  • вул. Михайла Драгоманова;
  • вул. Миколи Руденка;
  • вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона;
  • просп. Олександра Поля;
  • просп. Лесі Українки;
  • бул. Батальйону Дніпро;
  • вул. Юрія Савченка.

Теплопостачання обіцяють відновити одразу після завершення робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на початку лютого вимикатимуть газ: кому та чому.

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Новости Днепра про У Дніпрі без опалення залишились мешканці 66 будинків: причина та адресиУкраїнська

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