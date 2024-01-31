У Дніпрі без опалення залишились мешканці 66 будинків: причина та адреси

Подачу тепла обіцяють відновити одразу після завершення робіт.

Сьогодні, 31 січня, у Дніпрі мешканці 66 будинків залишились без опалення.

Як повідомили у Дніпровській міській раді, комунальники встановлюють генератор на одній із котелень міста, тому вона тимчасово зупинена.

Отже, частково без опалення знаходяться будинки за такими адресами:

вул. Володимира Антоновича;

вул. Михайла Драгоманова;

вул. Миколи Руденка;

вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона;

просп. Олександра Поля;

просп. Лесі Українки;

бул. Батальйону Дніпро;

вул. Юрія Савченка.

Теплопостачання обіцяють відновити одразу після завершення робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на початку лютого вимикатимуть газ: кому та чому.

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