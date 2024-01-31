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Мешканець Дніпра виграв у лотерею понад 2 мільйони гривень

Сьогодні 10:20
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Чоловік купив "щасливий" білет за 60 гривень.

Новости Днепра про Мешканець Дніпра виграв у лотерею понад 2 мільйони гривень

Нещодавно мешканець Дніпра виграв у лотерею 2 268 000 грн.

Про це повідомила Українська національна лотерея.

Зазначається, що свій виграшний білет майбутній джекпотист купив за 60 гривень 23 січня в ТК «Нагорка».

За умовами лотереї, в білеті було три цифрові комбінації: одна автоматична, а дві інші дніпрянин обрав самостійно з 45 можливих номерів. Саме та, яку містянин підібрав сам, і принесла йому джекпот – 14 16 38 41 44.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 82-річна мешканка Дніпра виграла 190 тисяч в лотерею: на що мріє витратити гроші.

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Новости Днепра про Мешканець Дніпра виграв у лотерею понад 2 мільйони гривеньУкраїнська Новости Днепра про Мешканець Дніпра виграв у лотерею понад 2 мільйони гривеньРусский

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