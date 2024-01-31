Мешканець Дніпра виграв у лотерею понад 2 мільйони гривень

Нещодавно мешканець Дніпра виграв у лотерею 2 268 000 грн.
Про це повідомила Українська національна лотерея.
Зазначається, що свій виграшний білет майбутній джекпотист купив за 60 гривень 23 січня в ТК «Нагорка».
За умовами лотереї, в білеті було три цифрові комбінації: одна автоматична, а дві інші дніпрянин обрав самостійно з 45 можливих номерів. Саме та, яку містянин підібрав сам, і принесла йому джекпот – 14 16 38 41 44.
Нагадаємо, раніше ми писали, що 82-річна мешканка Дніпра виграла 190 тисяч в лотерею: на що мріє витратити гроші.
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