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ТОП незвичних імен, якими називали дітей у Дніпропетровській області

Сьогодні 10:35
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині оприлюднили імена, якими найчастіше називали дітей минулого року.

Новости Днепра про ТОП незвичних імен, якими називали дітей у Дніпропетровській області

Загалом у 2023 році у Дніпропетровській області народилося 14 433 дітей. 3 075 – народжень зареєстровано саме в Кривому Розі, інформують у міськраді.

Також у міськраді оприлюднили перелік імен, якими називали дітей протягом 2023 року криворіжці.

Найпоширенішими іменами серед хлопчиків стали: Артем, Богдан, Давид, Данило, Іван, Ілля, Кирило, Марк, Матвій, Михайло, Тимофій. Дівчаток частіше всього називали: Аліса, Анна, Варвара, Дарина, Злата, Катерина, Марія, Поліна, Софія, Соломія.

Креативність українців можна побачити і у виборі незвичайних імен для своїх малюків, серед яких багато оригінальних варіантів. Серед жіночих імен варто згадати такі: Арнела, Аюна, Айсель, Аврора, Агата, Єва-Меланія, Іларія, Лукерія, Неля, Персида.

Більш рідковживаними стали чоловічі імена: Акім, Всеволод, Гордій, Емануіл, Надар, Любомир, Олесь, Свєтозар.

Нагадаємо, раніше ми публікували, якими рідкісними іменами називали дітей на Дніпропетровщині 2023 року.

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Новости Днепра про ТОП незвичних імен, якими називали дітей у Дніпропетровській областіУкраїнська

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