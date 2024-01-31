З полону повернувся військовий, чию сім’ю торік вбила ракета у Дніпрі: історія оборонця

Поки чоловік був у російському полоні, ворог вбив майже всю його сім'ю в Дніпрі.

Історію чоловіка розповіли представники Координаційного штабу з питань поводження з полоненими.

31 січня вдалося повернути 207 полонених українців. Серед них нацгвардійці, оборонці “Азовсталі”, Зміїного та інші військові, які захищали Україну ці два роки.

З ворожого полону вдалося врятувати молодшого сержанта Захара. Його родина загинула в будинку на Перемозі, куди 14 січня 2023 року вдарила російська ракета. Вижила тільки старша донька Руслана, якої в той день не було вдома, бо вона їздила до Одеси у справах. Про смерть її мами Тетяни, ми розповідали раніше.

Захар та Тетяна потрапили до полону в травні 2022 року, коли оборонці “Азовсталі” отримали наказ зберегти свої життя та припинити боротьбу. У жовтні 2022 Тетяна повернулася до України та разом з дітьми оселилася у Дніпрі.

Однак 14 січня росіяни вдарили ракетою у багатоповерхівку, де мешкала родина. Захисниця загинула під завалами разом з молодшою донечкою та матір’ю чоловіка. Старша 19-річна донька Руслана сьогодні чекає на повернення тата.

Нагадаємо, з полону на Дніпропетровщину також повернулися шестеро криворіжців.

З моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3035 Захисників та Захисниць. Висловлюємо вдячність Об’єднаним Арабським Еміратам за надану допомогу та сприяння в організації цього обміну, – зазначили в Координаційному штабі по роботі з полоненими.

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