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  • З полону повернувся військовий, чию сім’ю торік вбила ракета у Дніпрі: історія оборонця

З полону повернувся військовий, чию сім’ю торік вбила ракета у Дніпрі: історія оборонця

Сьогодні 16:07
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Поки чоловік був у російському полоні, ворог вбив майже всю його сім'ю в Дніпрі.

Новости Днепра про З полону повернувся військовий, чию сім'ю торік вбила ракета у Дніпрі: історія оборонця

Історію чоловіка розповіли представники Координаційного штабу з питань поводження з полоненими.

31 січня вдалося повернути 207 полонених українців. Серед них нацгвардійці, оборонці “Азовсталі”, Зміїного та інші військові, які захищали Україну ці два роки. 

З ворожого полону вдалося врятувати молодшого сержанта Захара. Його родина загинула в будинку на Перемозі, куди 14 січня 2023 року вдарила російська ракета. Вижила тільки старша донька Руслана, якої в той день не було вдома, бо вона їздила до Одеси у справах. Про смерть її мами Тетяни, ми розповідали раніше. 

Захар та Тетяна потрапили до полону в травні 2022 року, коли оборонці “Азовсталі” отримали наказ зберегти свої життя та припинити боротьбу.  У жовтні 2022 Тетяна повернулася до України та разом з дітьми оселилася у Дніпрі. 

Однак 14 січня росіяни вдарили ракетою у багатоповерхівку, де мешкала родина. Захисниця загинула під завалами разом з молодшою донечкою та матір’ю чоловіка. Старша 19-річна донька Руслана сьогодні чекає на повернення тата.

Нагадаємо, з полону на Дніпропетровщину також повернулися шестеро криворіжців. 

З моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3035 Захисників та Захисниць. Висловлюємо вдячність Об’єднаним Арабським Еміратам за надану допомогу та сприяння в організації цього обміну, – зазначили в Координаційному штабі по роботі з полоненими.

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Новости Днепра про З полону повернувся військовий, чию сім'ю торік вбила ракета у Дніпрі: історія оборонцяУкраїнська

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