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  • У зруйнованому ракетою будинку на Перемозі у Дніпрі жила родина захисниці з “Азовсталі”

У зруйнованому ракетою будинку на Перемозі у Дніпрі жила родина захисниці з “Азовсталі”

Сьогодні 13:07
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У тому самому будинку в Дніпрі жила родина жінки, яка в жовтні повернулася з російського полону.

Новости Днепра про У зруйнованому ракетою будинку на Перемозі у Дніпрі жила родина захисниці з

Як розповіла донька військової Русана, у будинку під час ракетного удару була її мама, сестра та бабуся.  Дівчина каже, що розмовляла з мамою за 20 хвилин до удару. Доньці захисниця казала, що в них тихо.

Того дня військова мала бути на службі, але залишилися вдома через застуду. Сестра прибирала в квартирі, а бабуся смажила чебуреки.

Русана зараз знаходиться в Одесі в справах. За її словами, мама в жовтні повернулася з російського полону. Батьки дівчини військові, які брали участь в обороні Маріуполя та 17 травня були одними із тих, хто вийшов з Азовсталі.

17 жовтня жінку повернули в рамках “жіночого обміну”. Батько досі в полоні.

Русана розповіла, що разом з бабусею вони їхали в Дніпро 20 березня на автомобілі через Нову Ялту, а сестра, яка жила в Харкові виїзжала 5 березня потягом.

Приїхавши до Дніпра, родина сподівалася, що тут будуть в безпеці, але російська ракета наздогнала їх 14 січня. Русана зазначила, що її рідні наразі вважаються зниклими безвісти. 

Дізнатися, як допомогти дівчині можна тут.

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