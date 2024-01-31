Гостиницы «Парус» еще не было: в сети показали редкое фото набережной Днепра

Обустраивать набережную начали в пятидесятых годах прошлого столетия. С годами она менялась и становилась только лучше.
Сегодня на набережной очень много достопримечательностей. Среди них — фонтаны, «Шар желаний», различные памятники, «Дерево счастья» и «Скамья влюбленных», «Семейная лавочка» и т.д.
Но есть и одно здание, которое особенно выделяется среди других, – это гостиница “Парус”, которую начали строить в 70-х годах прошлого века. Но потом строительство приостановили – и сегодня это здание-призрак, которое привлекает разных маргиналов и самоубийц.
После того, как гостиницу вернули в собственность города, ее планировали снести, предварительно закрасив герб Украины. Однако этим планам помешало полномасштабное вторжение рф.
Интересно было бы посмотреть, как набережная выглядела бы без этой «достопримечательности». И у нас есть такая возможность – в сети показали редкое фото прибрежной зоны, где еще нет «Паруса».
Его опубликовал в ФБ Александр Волок.
1975 год. Набережная. Начало строительства гостиницы «Парус», — говорится в подписи под снимком.
Напомним, ранее мы писали, что в сети показали редкие фото со строительства гостиницы «Парус».
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